El Caja 87 y el CB Sevilla Femenino presentan el Proyecto Baloncesto Sevilla 360

Este jueves, el presidente del Caja 87 y la presidenta del CB Sevilla Femenino presentaron el Proyecto Baloncesto Sevilla 360, que contará con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Fundación Cajasol. De este modo, se materializa la unión entre los dos equipos sevillanos de baloncesto. También estuvieron presentes en el acto las plantillas de ambos clubes, con representación de la cantera.

La primera en intervenir fue la vicepresidenta de la Fundación Cajasol, en sustitución de su presidente, Antonio Pulido, ausente por motivos de agenda. Aseguró que desde Cajasol “siempre han apostado por el deporte y especialmente por el baloncesto”. “Este proyecto es ilusionante y merecía un paso al frente. Si Sevilla necesitaba que una entidad se implicara, esa tenía que ser la nuestra”, afirmó. También agradeció la implicación del IMD y animó a que “más colaboradores se sumen a esta iniciativa que hará crecer al baloncesto en la ciudad”.

A continuación, tomó la palabra Susana Otero, presidenta del Club Baloncesto Sevilla Femenino, quien recordó la trayectoria del club desde su fundación en 2017. “Cuando llegué encontré un proyecto lleno de fuerza y ambición en el que luchar para y por la mujer en el deporte. Hemos crecido en cantera, con más de 200 niñas, fortaleciendo el papel de la mujer en la sociedad y con tres ascensos que avalan el esfuerzo y el trabajo diario”. “No vamos a dar un paso atrás, hemos venido para quedarnos”, añadió, antes de remarcar que se trata de un “proyecto creado en la ciudad de Sevilla con una mirada clara en las jugadoras de la ciudad hispalense y de Andalucía, para que tengan un referente y un lugar donde desarrollarse como deportistas profesionales”. Recordó que el club compite en la división de plata del baloncesto femenino español, lo que le convierte en el equipo de máxima categoría de la ciudad, y fijó como objetivo de futuro “llevar la Liga Endesa a Sevilla”.

El Caja 87 lanzará abonos especiales para antiguos socios de otros equipos de la provincia

Por su parte, Gonzalo Crespo, presidente del Caja 87, destacó la rápida consolidación de su club. “En solo un año hemos superado los 4.000 socios, contamos con 450 niños y niñas en cantera y más de 70 empresas sevillanas que apoyan nuestro proyecto. El baloncesto es un punto de encuentro social, y este Proyecto 360 busca abrir una gran plaza pública en torno a la canasta”. Crespo aprovechó para agradecer la confianza de los patrocinadores y subrayar la importancia de “caminar juntos, porque los proyectos deportivos no se hacen en solitario”.

También aprovechó esta presentación para anunciar que en los próximos días sacarán unos abonos especiales para aquellas personas que fueran abonados de otros equipos de la provincia de Sevilla, que tendrán algún tipo de ventaja para poder abonarse al Caja 87 y "hacer más sencillo su llegada a este proyecto que hoy se presenta aquí”.

El acto lo cerró el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien quiso subrayar el compromiso municipal. “El Baloncesto 360 no es solo un proyecto deportivo, es un proyecto de ciudad. Une al baloncesto masculino y femenino con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento, y tendrá respaldo institucional y económico. Ha venido para quedarse” aseguró. El alcalde calificó la alianza como “una boda entre el deporte y Sevilla” y agradeció a los clubes por “llevar el nombre de la ciudad por toda España y formar a cientos de niños y niñas”. “Os garantizo que tiene muchísimo futuro por delante, porque ahora sí estamos todos unidos en torno a este gran proyecto que se llama Baloncesto 360”, concluyó.

La jornada finalizó con una foto de familia en la escalera principal del Ayuntamiento de Sevilla.