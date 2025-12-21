El Caja 87 se da un festín por Navidad, antes de que llegue el regalo (92-70)

No hay nada mejor que una rápida victoria para olvidar una dura derrota como la encajada por el Caja 87 la jornada pasada contra un rival directo como el Biele, pero ante el Logrobásket, equipo de la zona baja de la clasificación, el conjunto sevillano disfrutó de un placentero encuentro con el que reencontrarse con la senda del triunfo por 92-70 para afrontar el parón navideño con una sonrisa.

Adrià Alonso, además, recibirá un regalo por estas fiestas en forma de fichaje, otro más, ya que Ezekiel Alley jugó el sábado su último choque con el Benicarló antes de sumarse a la plantilla hispalense, despidiéndose con 14 puntos en el tropiezo frente al Tau Castellò. Desde este lunes ya trabajará con sus nuevos compañeros para acelerar una adaptación que tendrá su puesta de largo al inicio de 2026 en el derbi sevillano frente al Morón con el que se abrirá el año.

El conjunto aruncitano seguro que le pone las cosas más complicadas al Caja 87 que el voluntarioso cuadro riojano, flojo atrás concediendo muchos tiros cómodos y poco efectivo en ataque, pese a que en los primeros cinco minutos la potencia de Patrick Santos y los centímetros en la pintura ante un flojo Dibba le permitieron sobrevivir. Con Rafa Santos al mando de las operaciones, asistiendo y anotando, y ya con Dedovic de vuelta tras perderse tres choques por lesión, un parcial de12-0 desde el 13-10 abrió brecha aprovechando las cuatro pérdidas consecutivas de los visitantes.

Cuando Montero por fin consiguió anotar para romper ese parcial el Logrobásket, que venía de ganar en casa al Clínica Ponferrada, ya había enseñado la bandera blanca y el Caja 87 redujo la marcha, pese a que Rakocevic cerró el primer cuarto con un triple (30-17).

Y con un triple abrió un animoso Clarke el segundo acto. El bahameño siempre aparece en estos encuentros fáciles, pero se le echa en falta cuando el rival de turno pone las cosas más difíciles. Se relajó un poco por momentos el cuadro hispalense, con pérdidas tontas, como un pase por la espalda de Rakocevic, y malas selecciones de tiro fruto de esa superioridad que se reflejaba en la cancha, aun con el contrario intentando no perder del todo de vista a los locales. Sin embargo, era cuestión de tiempo que otro parcial fuesa la puntilla y un 8-1 comandado por Clark elevó la renta hasta el 46-27 para dejar ya bien amarrada la victoria antes del descanso. Una renta que incluso llegó a la veintena de puntos al final del primer tiempo con un lejano triple de Dedovic (52-32).

Clarke lanza a canasta. / M.G.

Quedaban 20 minutos por delante y el encuentros estaba resuelto, no tanto por el marcador sino por la entrega de un rival que si hubiese podido no habría salido de los vestuarios sintiéndose muy inferior en San Pablo en un día de desacierto ofensivo. Podía Adrià Alonso probar cosas en la segunda parte, dar minutos a jugadores como Franch, que necesita retomar el ritmo competitivo porque la calidad no la ha perdido, a Dedovic, que salía de lesión, o a un Cecilia que apenas apareció por la pista en el primer tiempo.

La renta no hizo más que aumentar porque el Logrobásket no paraba de intentarlo desde el perímetro, sin puntería, permitiendo a los cajistas correr y atacar el aro rival con alternativas por dentro con Jankovic y por fuera, con Cecilia, que puso el +30 desde la línea de los 6,75 metros (69-39). En seis minutos desde la reanudación el 17-7 reflejaba que la sangría no paraba. Para entonces sólo Bilalovic era el único local sin anotar.

Las prisas de los visitantes en ataque casi se traducían en pérdidas y malas selecciones de tiro, lo que permitían al Caja 87 atacar continuamente para cerrar el tercer cuarto con 75-43. La diferencia seguía creciendo porque el Caja 87 entendió que era el día para recuperar sensaciones.

Cabral es otro de los que aprovechó para seguir ganando peso en el equipo. Ver a Franch ir rápido a levantarlo tras una falta y abrazarlo da muestras de lo que bien que ha caído el madrileño en una plantilla que ahora debe recibir a Alley. Bilalovic consiguió su canasta con un triple que suponía el 88-53. Todos anotaron en el cuadro cajista y con el triunfo asegurado los jugadores seguían peleando por cada rebote y balón suelto y defendiendo con intensidad sin ahorrarse un esfuerzo. Un partido para recuperar sensaciones, para olvidar la derrota y volver a ganar para recuperar confianza, la propia y la de la grada con el 92-70 final, pese a que tuvo un +35 (88-53), un festín por Navidad.