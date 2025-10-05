El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino cae en su primer partido en San Pablo (77-87)

Una jugadora del Cajasol Sevilla Baloncesto Femenino marca la jugada en ataque con el balón en las manos.

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino no pudo brindar la primera alegría de la temporada a su afición, pero sí dejó motivos para creer. En su estreno en San Pablo, las de Edu Pérez cayeron ante un Vega Lagunera Toyota Adareva (77-87) más regular, aunque con un último cuarto que confirmó el carácter competitivo de un equipo que crece partido a partido.

El inicio del encuentro estuvo marcado por el acierto de Forsyth, que anotó con fluidez en el primer cuarto, y por las dificultades locales para anotar tanto dentro como fuera (1 solo triple de Nuria Sánchez en el periodo) de la pintura. A pesar de ello el esfuerzo constante de las hispalenses las mantuvo dentro del choque (17-24).

El segundo parcial comenzó con un triple de Alicia Morales que dio alas a las locales. Edu Pérez pedía intensidad y orden defensivo, pero las personales comenzaron a condicionar. Fanta Gassama y Conchi Satorre, dos pilares del equipo, sumaban su segunda falta antes del ecuador del cuarto. Tenerife supo jugar con la ventaja, aprovechando los tiros libres para llegar al descanso 36-43 arriba.

A vueltas de vestuario el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino se concentró en frenar a Forsyth, pero la canadiense supo adaptarse y jugar más para sus compañeras. Arregui manejaba el ritmo del partido y Stevanovic no fallaba desde la línea. El marcador se fue a un preocupante 48-69 tras el tercer acto.

Y entonces el equipo reaccionó. Dos triples seguidos de Alicia Morales y Nuria Sánchez encendieron al público de San Pablo. La defensa subió líneas y Conchi Satorre, inconmensurable con 22 puntos, lideró el arreón junto a una infatigable Fanta Gassama.

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino forzó errores visitantes y se acercó hasta el 71-80, pero el esfuerzo final no bastó. El resultado final fue 77-87. La MVP Damas del choque fue Fanta Gassama, que consiguió 19 de valoración (13 puntos, 9 rebotes) en 24:51 minutos de juego. Destacar también el debut de Olivia Cochran que disputó sus primeros minutos con la elástica sevillana.