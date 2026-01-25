El Cajasol Real Ciencias se agarra a la permanencia con una victoria de carácter ante el Barça Rugby (29-24)

El Cajasol Real Ciencias dio un paso al frente en el momento más delicado de la temporada. En el enfrentamiento entre los dos últimos clasificados de la División de Honor, el conjunto sevillano se impuso al Barça Rugby por 29-24 en un partido intenso, lleno de alternativas y marcado por la disciplina, el juego al pie y una defensa local que sostuvo al equipo incluso en los peores momentos. Una victoria tan sufrida como merecida, que mantiene vivas las opciones de permanencia.

El encuentro comenzó con mucho respeto entre ambos equipos, conscientes de lo que había en juego. Un error del Barça tras una patada a la caja provocó una pantalla ilegal que permitió a Coco Roldán inaugurar el marcador con un golpe de castigo (3-0, 6’). El Ciencias, bien plantado en defensa, resistía las primeras fases de dominio territorial visitante, con una línea muy agresiva y acertadas decisiones en las patadas.

Pese a ello, el Barça logró adelantarse tras un prolongado trabajo de delanteros culminado por el brasileño Yan Rosetti, con transformación de Carpentier (3-7). Lejos de descomponerse, el conjunto sevillano respondió con personalidad. Una larga fase de ataques terminó en nuevo castigo que Roldán convirtió para ajustar el marcador (6-7, 22’). El partido entró entonces en una fase de máxima intensidad, con mucho contacto y constantes disputas en los puntos de encuentro.

Las indisciplinas comenzaron a marcar el rumbo del choque. Una espectacular montonera acabó con tarjetas amarillas para Jay Davis y el zaguero azulgrana José Iruleguy, circunstancia que el Ciencias supo gestionar mejor. Roldán volvió a acertar a palos (9-7, 30’) y, poco antes del descanso, llegó uno de los momentos clave del partido. Una touch mal ejecutada por el Barça permitió al Ciencias robar la posesión y lanzar una acción perfectamente ejecutada por Marcelo Marina con ensayo, transformado de nuevo por Roldán (16-7, 36’).

Aparición de Jay Davis

Tras el descanso, el Ciencias salió decidido a golpear primero. En la segunda melé consecutiva dentro de la 22 rival, Jay Davis protagonizó una salida de ocho espectacular para posar el balón bajo palos (23-7, 44’). Parecía el golpe definitivo, pero el Barça no se rindió. A base de empuje y aprovechando su superioridad en algunas fases, los visitantes recortaron diferencias con un golpe de castigo (23-10) y un ensayo de Cebrián en touch maul (23-17).

La dinámica cambió por completo en el último cuarto de hora. Un ensayo del centro Estanislao Correa y la transformación posterior dieron la vuelta al marcador (23-24, 69’), dejando al Ciencias contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo sevillano no perdió la calma. Un avant incomprensible del Barça a cinco metros de la línea de ensayo fue castigado con golpe de castigo, que Coco Roldán transformó tras una melé girada de forma irregular (26-24, 74’).

Ya en el tiempo añadido, una nueva indisciplina azulgrana, un empujón innecesario que hizo que se cambiara el sentido del castigo, permitió a Coco Roldán sellar la victoria definitiva (29-24). El pitido final confirmó un triunfo fundamental, construido desde la defensa, la concentración y el aprovechamiento de los errores rivales.

El Cajasol Real Ciencias demostró compromiso, madurez competitiva y una notable gestión de los momentos críticos. Un triunfo que refuerza la moral del equipo y devuelve la esperanza a la afición sevillana en la lucha por seguir en la élite del rugby español.