El Cajasol Sevilla BM Proin firma su duodécima victoria consecutiva en Soria (25-31)

El Cajasol Sevilla BM Proin volvió a demostrar por qué es el gran dominador de la División de Honor Plata. El equipo dirigido por Víctor Montesinos se impuso por 25-31 al Balonmano Soria en el pabellón San Andrés, en un encuentro correspondiente a la jornada 21 de la temporada 2025-2026, y alcanzó su duodécima victoria consecutiva. Un registro que lo consolida como líder sólido y que lo acerca al récord histórico de 14 triunfos seguidos que ostenta Palma del Río.

No fue un partido sencillo. Todo lo contrario. El arranque estuvo marcado por la dureza y la intensidad en una pista que exigía máxima concentración. Sin Sasha Tioumentsev ni Javi Castilla, ambos ausentes por molestias físicas, el bloque sevillano tuvo que adaptarse a un contexto de contacto constante y ritmo trabado. “Hemos sabido jugar en el barro”, resumían desde el vestuario visitante tras el choque.

El marcador reflejó la igualdad durante buena parte del primer acto. Soria apretó con el empuje de su público y logró llevar el duelo a su terreno hasta más allá del minuto 30. Sin embargo, el Cajasol Sevilla BM Proin resistió gracias a su eficacia ofensiva y, sobre todo, a un rendimiento sobresaliente entre los palos. Su portería alcanzó un 47 por ciento de acierto, con intervenciones determinantes.

En ataque, el equipo volvió a apoyarse en sus referentes. Alberto Ruiz firmó siete goles y Alberto Díaz añadió seis, sosteniendo la producción ofensiva en los momentos de mayor presión. A ellos se sumó esta vez con fuerza Julio Morgado, autor de seis tantos y cada vez más determinante en el engranaje ofensivo. También aportaron Pablo Soler, José Moguel, Ángel Montoro y David Martínez en una rotación que mantuvo siempre el pulso competitivo.

Mejora defensiva

La segunda mitad cambió el paisaje del encuentro. Tras el paso por los vestuarios, el líder se puso el mono de trabajo y empezó a imponer su profundidad de plantilla y su madurez competitiva. A partir del minuto 37 el partido se inclinó definitivamente. La defensa ganó consistencia, la portería sostuvo el parcial a favor y las transiciones permitieron abrir una brecha cada vez más amplia.

Del intercambio equilibrado se pasó a un control casi total. El Cajasol Sevilla BM Proin se despegó con una diferencia considerable y gestionó con solvencia el tramo final. El 25-31 definitivo refleja la superioridad visitante en los últimos veinte minutos, cuando el conjunto sevillano mostró su versión más reconocible: orden, paciencia y contundencia.

Acta del partido.

Más allá del triunfo en una de las salidas más exigentes del calendario, la jornada deja un efecto añadido en la clasificación. El segundo clasificado, BM Puerto Sagunto, cayó en su visita al Cisne, lo que amplía la distancia del líder hasta los seis puntos, aunque con un partido más disputado por parte de los sevillanos. La ventaja es significativa en una competición larga y exigente.

Con 12 victorias consecutivas, el Cajasol Sevilla BM Proin no sólo lidera la tabla, sino que envía un mensaje claro al resto de aspirantes al ascenso. El equipo ha demostrado que sabe ganar en escenarios adversos, que puede competir en partidos trabados y que dispone de recursos para romperlos cuando llega el momento. El siguiente objetivo ya está marcado: seguir ampliando la racha y acercarse al récord histórico de la categoría.

En una temporada donde la regularidad es sinónimo de éxito, el líder mantiene el pulso firme. Soria fue una prueba de carácter. Y el examen quedó superado con nota.