El Cajasol Sevilla BM Proin tumba al Burgos (28-23), refuerza el liderato y se queda con el average

El Cajasol Sevilla BM Proin dio un golpe de autoridad en la División de Honor Plata al imponerse por 28-23 al UBU San Pablo Burgos, tercer clasificado pero con un encuentro pendiente, en un partido intenso, disputado y cargado de matices tácticos. El triunfo no sólo fortalece el liderato sevillano, sino que además permite a los de Víctor Montesinos quedarse con el average particular, después de la derrota por dos goles sufrida en la primera vuelta (31-29).

El encuentro arrancó con máxima igualdad y ritmo alto. Sasha Tiomentsev, que luego sería el máximo goleador con seis tantos, abrió el marcador y marcó el tono de un primer tiempo en el que ambos equipos alternaron ventajas mínimas. Burgos, muy rico en combinaciones ofensivas, encontró en su extremo Jaime Fernández un recurso constante de mucha calidad, mientras el Cajasol Sevilla BM Proin respondía con orden y paciencia. Alberto Ruiz, desde el penalti, y Tioumentsev asumieron galones en ataque, pero las imprecisiones evitaron que los sevillanos rompieran el choque.

En ese contexto emergió la figura de Kilian Ramírez, que detuvo un penalti en el minuto 17 y sostuvo al equipo en los momentos más delicados. El marcador avanzó parejo hasta el 13-12 al descanso, resultado que reflejaba fielmente una primera parte de fases alternas, con defensas aún por ajustarse y demasiados errores no forzados.

Paso al frente tras el descanso

Tras el intermedio, Víctor Montesinos y su cuerpo técnico hicieron algunos retoques defensivos y el Cajasol Sevilla BM Proin dio un paso al frente. Un gol de Deco en una excelente combinación ofensiva abrió un parcial favorable, pese a su inmediata exclusión. La defensa sevillana subió un punto de intensidad, provocando pérdidas y alimentando el contraataque, donde Raúl Morales y Tito Díaz brillaron con acciones de gran calidad técnica. Del 15-14 se pasó al 17-14, con sensaciones claramente locales.

Un momento clave pudo llegar cuando el Cajasol desaprovechó el posible 20-15 tras un paradón espectacular del portero burgalés, pero al final no influiría en el marcador de 28-23. Burgos recortó diferencias y amenazó con meterse de lleno en el partido, pero ahí apareció de nuevo Kilian Ramírez, firmando una segunda parte espectacular, con paradas decisivas en lanzamientos exteriores y hasta en las situaciones de extremo a bocajarro. Sólo Pedro Henrique Rodrigues, desde el pivote, hacía daño a los locales en su gran defensa. Pero la seguridad del portero canario devolvió la confianza a un equipo que supo gestionar mejor los minutos calientes.

Diferencia El Cajasol Sevilla BM Proin gana también el average particular, con una segunda mitad basada en una gran defensa y también en la madurez competitiva con un cierre contundente en Amate

Con Alberto Ruiz liderando desde la dirección y el lanzamiento, con un Tito Díaz más participativo en el ataque, Saco y Morgado castigando desde la línea, y un Tioumentsev más irregular pero comprometido, el Cajasol volvió a estirar la renta. El criterio arbitral, protestado por el banquillo local en varias exclusiones, no descentró a los sevillanos, que mantuvieron la concentración hasta el final.

Acta del partido. / M. G.

En los últimos minutos, con Burgos ya forzado, el Cajasol Sevilla BM Proin cerró el partido con autoridad. Pablo Soler y Morgado certificaron el 28-23 definitivo, un resultado que premia el trabajo colectivo y la madurez competitiva del líder.

En el apartado individual, Tioumentsev terminó con seis goles, Alberto Ruiz aportó eficacia desde el penalti y también en movimiento en la segunda mitad hasta totalizar cinco goles, y en Burgos destacó Jaime Fernández, autor de seis tantos, aunque fue frenado en la segunda mitad. Pero el nombre propio del partido fue Kilian Ramírez, decisivo una vez más para inclinar la balanza en la recta final.

El Cajasol Sevilla BM Proin no sólo gana un partido: manda un mensaje claro a la categoría, refuerza su liderato y demuestra que, en los duelos grandes, sabe competir y cerrar. El arranque de 2026 ha sido, hasta ahora, perfecto con triunfos ante los inmediatos perseguidores, Fertiberia Puerto Sagunto y UBU San Pablo Burgos. Los dos han caído en Amate.