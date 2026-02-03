Carlos Alcaraz brilla en los Grand Slam con un 87,5% de victorias

Carlos Alcaraz confirma su dominio en los torneos Grand Slam con un impresionante 87,5% de éxito, tras sumar 91 victorias y solo 13 derrotas. A sus 22 años, el tenista murciano ostenta el número uno del ranking mundial y ya ha conquistado siete títulos en las competiciones de mayor prestigio del tenis.

En total, ha disputado 20 ediciones de Grand Slam, alcanzando la final en ocho ocasiones. Solo ha cedido en una de ellas: la más reciente, en Wimbledon, donde cayó ante el italiano Jannik Sinner por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6. Su palmarés incluye dos títulos en cada uno de los tres grandes (Estados Unidos, Wimbledon y Roland Garros) y el recién ganado Abierto de Australia, con el que ha inaugurado el año 2026.

Esa derrota en Londres supone la única en sus últimos 28 encuentros en torneos de Grand Slam. Tras aquel tropiezo, Alcaraz encadenó una nueva racha triunfal al levantar el trofeo en Nueva York y comenzar la temporada ganando en Melbourne. Esta es la segunda vez que enlaza dos majors consecutivos, un hito que ya había alcanzado en 2024 al imponerse en Roland Garros y, posteriormente, en Wimbledon.

Dominio en distintas superficies

El hecho de haber conseguido títulos tanto en pista dura como en tierra batida y hierba refuerza su condición de jugador completo. ¿Cuántos tenistas pueden presumir de un rendimiento tan alto sin importar el tipo de superficie?

Rendimiento desigual entre grandes y circuito ATP

Más allá de los Grand Slam, el rendimiento del español en el circuito ATP es algo inferior. En el resto de torneos acumula un 79% de victorias, con un balance de 196 triunfos y 52 derrotas, que le han reportado 18 títulos. Si se considera todo el calendario, incluidos los majors, su media asciende al 81,5%, con 287 partidos ganados y 65 perdidos.

Máximo nivel en los escenarios más exigentes

Los datos reflejan una clara tendencia: Carlos Alcaraz eleva su nivel en los momentos de máxima exigencia. Con siete títulos de Grand Slam en apenas 20 participaciones, consolida su estatus como uno de los principales referentes del tenis actual. Su capacidad para rendir bajo presión le sitúa ya entre los nombres más destacados del circuito, con una madurez competitiva poco habitual a su edad.