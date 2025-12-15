Carlos Alcaraz conquista el 'Golpe del Año': así es la jugada que ha sido votada como la mejor de 2025

Carlos Alcaraz ha sido elegido autor del “Golpe del Año” por los aficionados de la ATP, un reconocimiento que premia la jugada más espectacular de la temporada y que confirma, una vez más, el carácter único de su tenis.

El punto ganador se produjo en el Rolex Monte-Carlo Masters, en un momento que ya forma parte del imaginario del circuito. Frente al alemán Daniel Altmaier, y apenas en el segundo juego del partido, Alcaraz firmó una acción que lo resume todo: velocidad, potencia, instinto y creatividad en estado puro.

Tras llegar a una dejada imposible, abrir ángulo y lanzarse en plena carrera, el murciano ejecutó un tweener lob corriendo, dejando al público del Principado en pie.

La jugada fue votada por los fans en ATPTour.com como la más emocionante del año, superando los puntos de Grigor Dimitrov y Hubert Hurkacz, también protagonistas de acciones memorables. Sin embargo, fue Alcaraz quien se llevó el premio gracias a su imaginación y atrevimiento en los momentos clave.

Aquel punto no fue solo un destello aislado. Alcaraz terminó proclamándose campeón del Masters 1000 de Montecarlo, su primer título en el Principado, dentro de una temporada sobresaliente en la que ha levantado ocho trofeos. Además, cerró el año como ATP Nº1 del ranking mundial, con un balance de 71 victorias y solo 9 derrotas.

Con solo 22 años, Alcaraz ha sido uno de los grandes protagonistas de los ATP Awards. Ha recibido por segunda vez el Premio Stefan Edberg a la Deportividad, mientras que su equipo técnico, Juan Carlos Ferrero y Samuel López, ha sido distinguido como Mejor Cuerpo Técnico del Año.