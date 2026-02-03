Carlos Alcaraz pone fecha a su retirada: "El tenis se está volviendo más exigente mental y físicamente"

Carlos Alcaraz se acaba de coronar como el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slam, un hito que ha logrado con solo 22 años. El tenista murciano completó el histórico póker tras proclamarse campeón del Abierto de Australia, un torneo que se le había resistido especialmente en temporadas anteriores, donde siempre había caído en cuartos de final.

La victoria en Melbourne no solo supone la culminación de una trayectoria meteórica, sino también un punto de inflexión en la reflexión personal del tenista sobre el futuro de su carrera. En una entrevista concedida a COPE, Alcaraz abordó con sinceridad las exigencias del tenis moderno y dejó entrever que su longevidad en el circuito no está garantizada a largo plazo.

“El tenis es un deporte muy exigente mentalmente y físicamente. Ahora se está volviendo más exigente. La velocidad de la bola ha aumentado mucho, así como la exigencia en pista y luego el calendario tampoco ayuda para nada”, explicó el número uno. En ese contexto, el murciano subrayó la importancia del cuidado físico para prolongar la carrera deportiva: “Nosotros intentamos cuidar lo máximo posible el cuerpo para llegar lo más lejos”.

"No me veo jugando con 35 años"

Alcaraz también hizo referencia a un consejo de Roger Federer, una de las grandes leyendas del tenis: “Como un buen sabio dijo (Federer), no puedes pensar de aquí a 15 años. Tienes que pensar de aquí a los primeros cinco años, después otros cinco…”.

Sin embargo, pese a su juventud, el campeón español fue claro al hablar de su futuro: “Ahora mismo no me veo jugando con 35 años”, aunque dejó la puerta abierta a un cambio de perspectiva: “Quizás llegue el momento y siga con más ilusión y ganas que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita”.

El triunfo en Australia tuvo, además, un componente emocional especial para Alcaraz. “Deseaba mucho Australia porque era un Grand Slam raro para mí. Venía de hacer buenas pretemporadas, físicamente y tenísticamente muy bien. Y nunca había podido pasar de cuartos”, reconoció. Esa sensación de deuda pendiente fue clave en su rendimiento: “Tal y como me veía, era para hacer algo más. Eso me daba más motivación y hambre para hacerlo mejor”.

Con todos los grandes títulos ya en su palmarés y una madurez poco habitual para su edad, Carlos Alcaraz sigue marcando el presente del tenis mundial, mientras reflexiona, con cautela, sobre hasta dónde le permitirá llegar su cuerpo en el futuro.