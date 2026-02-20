El Club Náutico Sevilla busca en Castelldefels su segundo golpe en la Liga Nacional de Remo

El Club Náutico Sevilla vuelve a escena con un objetivo claro: firmar su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional de remo olímpico tradicional. Tras el estreno victorioso del pasado mes de enero en la capital andaluza, el conjunto hispalense se desplaza este sábado al Canal Olímpico de Catalunya, en Castelldefels, decidido a consolidar su condición de referencia en esta nueva competición de velocidad sobre 500 metros.

La cita catalana, segunda de las tres previstas en el calendario, supone un examen de nivel en un escenario emblemático del remo internacional, sede de los Juegos de Barcelona 92. Allí, el Náutico defenderá liderato tanto en categoría masculina como femenina de Primera División, después de imponerse con autoridad en la jornada inaugural.

En la prueba reina, el ocho con timonel masculino, el equipo sevillano tratará de repetir la solidez mostrada en Sevilla. La distancia de 500 metros obliga a salir concentrados desde la primera palada, con transiciones limpias y máxima sincronización. Sus principales rivales volverán a ser el Real Círculo de Labradores, el club vasco Hondarribia Arraun Elkartea y el Club Nàutic Amposta, además de otros aspirantes que buscan alterar el orden establecido en la clasificación general.

El cartel lo completan entidades como el Barcelona Club de Rem, colaborador en la organización junto a la Federación Española de Remo, el Centro Natación Helios de Zaragoza, el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, el Club Natació Banyoles y el Real Club Mediterráneo de Málaga. En total, nueve clubes y 16 tripulaciones en liza en una jornada que volverá a medir el pulso del remo nacional.

En categoría femenina de Primera División, el Club Náutico Sevilla también llega en lo más alto tras su victoria inicial. El bloque sevillano intentará imponer su ritmo frente a Hondarribia, Mediterráneo y Labradores, en una regata que se anticipa ajustada y en la que cada décima puede resultar decisiva. En Segunda División femenina, donde se compite en cuatro scull, el Club Nàutic Amposta parte como rival a batir.

El formato de la liga, con clasificación general por clubes en cada división y premios en metálico al término de las tres pruebas, añade presión competitiva. No se trata sólo de ganar una regata, sino de sumar puntos estratégicos de cara a la gran final prevista el 28 de marzo en Avilés. Por eso, para el Náutico, repetir victoria supondría dar un paso firme hacia el título.

La jornada comenzará a las 16:00 horas y constará de once mangas entre series, semifinales y finales. Las primeras medallas se decidirán a partir de las 16:40, con la final de cuatro scull femenino de Segunda División. Después llegarán la final femenina de Primera en ocho (16:45), la final B masculina (16:50) y la final A masculina (16:55), donde el Náutico espera volver a ocupar la calle central y pelear por la victoria.

Castelldefels dictará sentencia parcial en una liga que apenas empieza a definirse. El Club Náutico Sevilla, que ya demostró su potencial en el estreno, quiere confirmar que su triunfo no fue casualidad. En 500 metros todo se decide en minutos, pero el trabajo de meses se pone en juego en cada salida. Y el Náutico quiere volver a cruzar primero la meta.