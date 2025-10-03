Las Cocos buscan la primera victoria contra el Olímpico de Pozuelo

Una imagen del partido que abrió la liga entre El Salvador y el Simón Verde Sport Cocos Sevilla.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibe a las madrileñas del Olímpico de Pozuelo mañana sábado a las 16.00 en el Juan Antonio Arenas de La Cartuja con arbitraje del asturiano Jorge García Criado.

Las sevillanas han recuperado a algunas jugadoras importantes en una lista que ya tiene el quince titular decidido y que será el formado por Araceli Baena, Cecilia Benza, Marieta Román (C), Katie Barnes, Irene González, Alba Sánchez, Martina Farina, María Estepa, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Elena Vallejo, Marina San Román, Lucia Aguayo, Marta Núñez y Ana Caravaca

Para el entrenador de las maireneras, Massimo Sandri, “es nuestro primer partido en casa contra un recién ascendido que sin duda querrá demostrar su gran valía. Después de la derrota en la primera jornada hemos trabajado bien durante la semana para preparar un buen partido”.

Las madrileñas en su retorno a la máxima categoría vienen de perder 21-36 en su feudo del Valle de las Cañas ante las catalanas finalistas de la Supercopa, San Cugat. Las Omega que entrena Chema Lamas cuentan con dos jugadoras foráneas como la flanker sueca Hannah Olivia Persson y la segunda línea venezolana Diana Carolina Guerrero. También destacan en el equipo la ala Chiara Pisu que es la especialista en tiros a palos, la primer centro y capitana Blanca Barruso y la zaguero Iera Etxebarría.