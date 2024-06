España tiene fútbol y carácter, menuda combinación (4-1)

España, la mejor selección de la Eurocopa hasta el momento, jugará los cuartos de final del certamen continental. Se enfrentará al anfitrión, Alemania, el próximo viernes a partir de las seis de la tarde y lo hará después de superar un nuevo examen, el de tener que reaccionar ante la ventaja de Georgia, para remontar con rotundidad en una segunda mitad que pudo concluir con un marcador parecido a aquel 1-7 de Tiflis. Se quedó en un rotundo, también, 4-1, pero tampoco era cuestión de hacer más sangre.

Bastaba con eso, con demostrar que incluso en momentos complicados hay carácter en esta selección nacional que tantas ilusiones provoca en el verano de 2024. Es un conjunto de excelentes futbolistas que rara vez alteran el plan de juego que tienen trazado. No lo hicieron siquiera cuando se encontraron por debajo en el marcador después de un autogol de Le Normand en el primer tramo del litigio. No había motivo para los nervios, aunque los hubo durante un ratito, esta España es tan superior a sus contrincantes que finalmente los golea gracias a su buen juego, su velocidad y también al acoso continuo para evidenciar la calidad de casi todos los hombres de arriba.

No iba a ser un partido fácil, ni muchísimo menos. Quien lo pensara así también tenía cierto punto de iluso, dicho sea de paso. España arrancó con un juego muy convincente con circulaciones rápidas para llevar el balón hasta las dos bandas y desde ahí buscar las dos opciones posibles: balones aéreos o pases hacia atrás, con múltiples disparos desde el borde del área. La pelota siempre estaba cerca de Mamardashvili y éste se veía obligado a intervenir con profusión.

Ficha técnica 4 España: Unai Simón; Carvajal (Jesús Navas, 81’), Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo, 67’); Fabián (Mikel Merino, 81’), Rodri, Lamine Yamal, Pedri (Dani Olmo, 52’), Nico Williams; y Morata (Oyarzabal, 67’). 1 Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani (Kvekveskiri, 79’), Kashia, Lochoshvili (Tsitaishvili, 63’), Dvali; Chakvetadze (Davitashvili, 63’), Kiteishvili (Altunashvili, 41’), Kochorashvili; Mikautadze (Zivzivadze, 79’) y Kvaratskhelia. Goles: 0-1 (18’) Le Normand se marca en su portería un centro de Kakabadze. 1-1 (39’) Rodri tira con la izquierda desde el borde del área tras un pase atrás de Nico Williams. 2-1 (51’) Fabián remata de cabeza un gran centro de Lamine Yamal. 3-1 (75’) Nico Williams sale desde su campo tras un gran pase de Fabián y tras driblar a Gvelesiani y marca un gran gol con la derecha. 4-1 (84’) Dani Olmo le da un pase a la red con la izquierda tras un extraordinario control para driblar. Árbitro: François Letexier (francés). Amonestó a Morata (44’) y Davitashvili (71’). Incidencias: Partido de los octavos de final de la Eurocopa 2024 disputado en el Rhein Energie Stadion de Colonia.

Un ataque contra una infinidad de piernas

Tampoco eran oportunidades diáfanas, unos contra uno, entre otras cosas porque eso era imposible teniendo en cuenta la cantidad de piernas que habitaban en el área georgiana. No menos de seis futbolistas de campo, además del eficaz guardameta por supuesto. Pero la selección atacaba sin cesar y lo hacía con un ramillete de caminos abiertos para que nada fuera previsible.

El problema, sin embargo, estaba en encajar en alguna de las contras que tendrían Kvaratskhelia o Minkautadze. Ni siquiera hizo falta que ellos fueron los protagonistas. Prácticamente en la primera salida con el balón en su poder de Georgia el balón acababa dentro de las redes defendidas por Unai Simón. ¿La razón? Un pésimo despeje de Le Normand hacia su propia portería que sorprendía tanto a su portero como al resto de los presentes en el Rhein Energie de Colonia, incluidos los propios futbolistas georgianos por supuesto.

El palaciego Fabián volvió a marcar y tras ese tanto tuvo una fase excelente, incluido otro pase decisivo a Nico Williams

España había hecho, pues, lo peor que figuraba en el guión previo dentro de las circunstancias negativas. Ponerse por debajo en el marcador y, además, hacerlo con una acción concedida por ella misma. Lo bueno era que se producía ese hecho muy pronto, en el minuto 18, y tampoco era cuestión de variar mucho el discurrir de los acontecimientos. Bastaba con seguir igual para acabar de horadar la muralla del adversario.

Nervios y presión superadas

Pero no fue así. España, lógicamente por los nervios y la presión, se convirtió en un equipo demasiado precipitado, algo a lo que contribuyó también la lluvia para que el césped se pusiera demasiado resbaladizo. Una mala señal era que hombres tan seguros con el balón como Rodri y Fabián comenzaran a perder la pelota con excesiva facilidad. No fueron buenos minutos para el equipo de De la Fuente, incluso Rodri tuvo que pegar un chillido a sus compañeros para que volvieran a ser pacientes, para que no optaran por acciones demasiado precipitadas.

Afortunadamente, sus colegas le hicieron caso al jefe. Fruto de ello, Cucurella obligó a Mamardashvili a dos buenas paradas (35' y 38') y justo después de la segunda llegaría el empate. Un balón que le llega a Nico Williams y éste, en lugar de rifarlo, lo devuelve al medio para Rodri, quien se lo orienta y tiene todo el tiempo del mundo para golpear con la izquierda a un sitio al que ni el guardameta del Valencia podía llegar. Imposible, uno a uno y las cosas comienzan a pintar mejor para la selección española.

La selección había superado un trance complicado y restaba todavía un tiempo entero por delante para aniquilar al rival, en este caso una Georgia que tuvo que bajar el brazo en el pulso que estaba manteniendo. Era tal la superioridad que bastaba con esperar a que llegaran los minutos de los goles para consignarlos en la ficha técnica. El dos a uno llegaría justo después de una excelente parada de Mamardashvili a una falta directa de Lamine Yamal (51'). En ese mismo minuto llegaría un centro desde la banda para que Fabián entrara en solitario y cabeceara el tanto que ya era el definitivo.

Porque Georgia entendió que era imposible, que no tenía nada que hacer. Recibió dos goles más por parte de Nico Williams, con calidad en la arranca, el regate y el golpeo, y de Dani Olmo, en un excelente pase a la red desde el borde del área. Fueron los que subieron al marcador, pero debieron ser algunos más. Lamine Yamal se lo mereció particularmente, pues aprovechaba que España es aún mejor con un falso delantero centro y no paraban de llegar opciones de volver a batir al siempre seguro Mamardashvili. Daba igual, un cuatro a uno es una excelente carta de presentación para unos cuartos de final y más aún si llega después de remontar el gol inicial. España tiene fútbol y carácter, menuda combinación.