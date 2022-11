El director de Comunicación de la FIFA admite que es gay en Qatar

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, cerró la conferencia de prensa de apertura del presidente del organismo, Gianni Infantino, con una cerrada defensa y agradecimiento al dirigente helvético, así como reconoció que era gay.

Tras la extensa comparecencia de Infantino, en la que respaldó contundentemente la evolución de Catar respecto a cuestiones como derechos humanos, de los trabajadores, condición sexual, entre otros aspectos, Swanson dijo: "He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado".

🗣 "I am sitting here in a privileged position on a global stage as a gay man in Qatar. Just because Gianni Infantino is not gay, does not mean he does not care."FIFA's Director of Media Relations Bryan Swanson defends FIFA president Gianni Infantino pic.twitter.com/uqwzIHLfcE