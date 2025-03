Doble logro para el Caja 87 en Logroño: permanencia atada y escalada en el 'play off' (91-98)

Sevilla/En la prórroga, levantando un partido en la segunda parte que llegó al descanso perdiendo de once puntos. Sin dos de sus máximos anotadores, pero con un grupo comprometido, peleón y que cree. Así ganó el Caja 87 al Clavijo (91-98) un partido que le sirvió para sellar la permanencia en la Segunda FEB en su primera temporada de vida. Un éxito, sobre todo dado como empezó el curso, que ahora parece poco con el equipo peleando por llegar lo mejor situado posible a un play off que ya se toca con las manos -podría atarse la próxima jornada- y que cada vez ilusiona más por la confianza y el baloncesto que hace el conjunto de Eloy Ramírez.

Incluso perdiendo la batalla por el rebote, lo que le pudo costar caro, dejando vivo al rival al final y permitiéndole forzar la prórroga, en los cinco minutos extras se vio la mejor versión del Caja 87, mitando sus errores y ahora sí cerrando bien su aro, para llevarse un encuentro que pudo haber ganado en el tiempo reglamentario. Y es que un triple de Dedovic le dio una ventaja de tres puntos (76-79) y tuvo dos ataques para rematar al cuadro local. Se precipitó en ambas ocasiones y Fields le hizo pagar con un triple esos fallos para forzar la prórroga. Tuvo Franch un último ataque para mandar el triunfo camino a Sevilla, pero se equivocço (quizá uno de sus pocas malas decisiones) al marear la pelota lejos del aro en vez de llevarla dentro para intentar rascar falta, anotar o asistir.

Pese a todo, no era una mala situación, ya que tras un mal segundo cuarto el cuadro sevillano había tomado el camino a los vestuarios once puntos abajo (45-34). A la baja de Bilalovic se unió la de Bertain por su reciente paternidad, por lo que el Caja 87 se plantó en tierras riojanas, después de muchas horas de autobús, sin sus tiradores. Le costó al equipo de Eloy Ramírez adaptarse a esa situación y sin un destascador le costó en el segundo cuarto, después de competir en el primero (20-19) y mantener la igualdad. Pero los problemas en el ataque, y especialmente en la defensa, permitieron al Clavijo lograr una buena renta dominando el rebote y haciendo daño por dentro. Sin triples (1/5 en la primera parte), el Caja 87 no encontraba el camino paera conectar con Baoko, aunque sí con un Miladinovic que se va entonando y eso es una gran noticia cara a lo que queda por delante aún. El 45-34 al descanso encendió las alarmas.

El paso por el vestuario sentó bien al equipo hispalense. Eloy Ramírez refrescó las ideas de su pupilos y aunque la renta local llegó hasta una máxima de 12 punots (48-36), acto seguido un parcial de 3-14 con un gran Rafa Santos y con Dedovic ya entonado metió al cuadro andaluz en el choque (51-50). Un triple del Claviojo cortó la reacción ocal, pero el Caja 87 había llegado al partido ya para no irse. Antes del final del tercer cuarto llegó a ponerse por delante (56-59), aunque el duelo entraría en los 10 minutos decisivos aún con el equipo riojano por delante (60-59).

Casi siempre fue el conjunto hispalense a remolque, como esperando su momento. Los rebotes ofensivos le daban vida al Clavijo, pero entre Dedovic y Franch mantenían el gancho para estar siempre a tiro. Apareció además Baoko para convertirse en un muro y dos tapones suyos permitieron al Caja 87 empatar, primero, y después ponerse por delante con un triple de Dedovic (76-79). Venía desde atrás el equipo hispalense ante un rival al que cada vez le costaba más encontrar situaciones de tiro. Y pudo rematar el triunfo el cuadro sevillano, pero falló dos ataques y dio vida a un rival que aprovechó el regaló para forzar la prórroga con un triple de Fields.

Cinco minutos más, porque Franch no acertó en el último ataque. Y en el tiempo extra siempre dominó el Caja 87, con un Dedovic imperial, con Franch dominando el juego, con Rafa Santos dando el paso adelante esperado sin Bertain ni Bilalovic para ganar un partio con el que sella la permanencia en la categoría en su primer año de vida. Pero este Caja 87 quiere más y mira con ambición a los play off, que podría dejar atados el domingo que viene en San Pablo.