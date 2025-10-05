La Doma vaquera fue la protagonista en la última noche de la Gran Semana Anglo-árabe

La Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla vivió en la tarde y la noche de ayer sábado su sesión junto a la hípica más tradicional y campera. La Doma Vaquera fue la gran protagonista de la mano de dos actividades principales.

Por un lado, se disputó el Trofeo Campeón de Campeones de Doma Vaquera. La cita alcanza su sexta edición, y con ella la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes volvió a subrayar el importante vínculo entre esta raza y la Doma Vaquera, pues no hay que olvidar que se trata de la que más campeones de España ha aportado en su historia. Precisamente por ello, el único requisito para participar es haber sido campeón nacional, lo que garantiza la calidad de un encuentro que reunió a varios jinetes que han logrado este título y que deleitaron al numeroso público que llenó las gradas de la pista del Parque del Alamillo, pues es una modalidad con muchísimos aficionados, especialmente en Andalucía. Todos ellos realizaron una reprise libre, comentada en directo por dos grandes conocedores como José Pedro Lobo y Antonio Rodríguez Basurto, que desgranaban los distintos movimientos en la pista.

El público asistente es también quien decide el campeón por medio de una aplicación donde efectúa la votación a continuación, honor que en esta ocasión recayó en el veterano Diego Peña con Bandolero, AA, precisamente un caballo Anglo-árabe. Peña recibió un premio en metálico así como el precioso trofeo realizado por Orfebrería Seco, el centenario taller sevillano que, con las técnicas más tradicionales, realiza todas las medallas y esculturas que se entregan durante la Gran Semana Anglo-árabe y que son auténticas obras de arte.

Posteriormente tuvo lugar la ceremonia de distinción Leyenda de la Doma Vaquera para Don Joaquín Olivera Peña. Como señaló el presidente de AECCAá, D. Francisco Gaviño, era la primera vez que el nombramiento se entregaba de manera póstuma, pero era de justicia rendir homenaje al que es sin lugar a dudas una de las figuras claves de la historia de la Doma Vaquera. Nueve veces campeón de España a lo largo de cuatro décadas, desde la más pura esencia y a través de un amplísimo estudio y conocimiento transformó totalmente una disciplina de la que era un auténtico erudito, con una sabiduría del mundo del caballo, del campo y de la Doma Vaquera que divulgó y trasladó también a algunos selectos alumnos, ejerciendo una influencia insuperable.

Personalidades y amigos que le conocieron bien como el abogado y gran aficionado Manuel Carvajal, José Fuentes Montaño, juez de la disciplina y fundador de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, o el jinete de Vaquera José Manuel Martín Japón, uno de los que recibió directamente sus enseñanzas, glosaron la figura del gran campeón en una emocionante ceremonia, antes de que Rufina y Mariano, hermanos de D. Joaquín Olivera, subieran al estrado para recibir un cuadro conmemorativo.

Esta mañana ha concluido la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla, con la disputa de las pruebas de Saltos que cerrarán el Concurso Internacional de Completo y las Finales de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes. Será en la pista principal del Parque del Alamillo, escenario principal de la cita, que volverá a tener la entrada abierta al público de modo gratuito y donde los espectadores, además de la competición hípica, podrán disfrutar de un mercadillo artesano, zona de restauración o paseos gratuitos en poni para los más pequeños.