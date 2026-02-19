Eduardo Castro, 50 años de un equipo que es ‘leyenda’ del motociclismo

La historia de Eduardo Castro Aguilera es un claro ejemplo de que “si se persigue un sueño, éste puede hacerse realidad”. Parece una utopía, pero en el caso de este ex piloto y empresario sevillano de 76 años no lo ha sido. Con constancia, esfuerzo y trabajo duro consiguió vivir de su pasión, las motos -siempre vinculado a la marca Yamaha-, y hoy, 50 años después de sus inicios, es una auténtica leyenda viva del motociclismo español. De orígenes humildes, criado en un pequeño pueblo donde la única salida laboral era el campo, con 16 años, en 1966, instala su primer taller de mecánica en el comedor de su casa y con la ayuda de su madre comenzó a arreglar las motos que le llevaban. Él solía montar en moto, y se dedicaba a “tunearlas” y arreglarlas para que corrieran más.

Tras disputar con una moto Torrot de 50 cc su primera carrera con 17 años en El Ronquillo -para la que tuvo que falsificar la firma de sus padres-, el ascenso como empresario y como piloto fue meteórico.

Campeonato Andalucia de la YZ65 bLU cRU Cup.

Cuatro años más tarde se traslada su taller a Alcalá de Guadaíra y no sería hasta 1983 cuando se instala en Sevilla para fundar Eduardo Castro Motos, en la calle Luis Montoto. Tras enviar numerosas cartas a Yamaha -incluso a su sede en Japón- solicitando la marca, ve cumplido otro sueño en 1989, cuando consigue convertirse en distribuidor oficial de Yamaha. Empezó sólo con las de motocross y posteriormente con todos los modelos. Quién le iba a decir entonces que hoy sería uno de los concesionarios de Yamaha más grandes y reconocidos del país, con sede en Sevilla y Huelva y consolidado en el Top 3 de las ventas de Yamaha en España: más de 2.500 nuevas y 700 de segunda mano al año.

“En las competiciones internacionales, nuestros pilotos suelen quedar en muy buenas posiciones”

Pero en paralelo a su trabajo, creció también su vocación como instructor y en 1974 funda el equipo Yamaha Eduardo Castro, una de las escuderías más profesionales y longevas del Campeonato de España de Motocross, todo un referente tanto en los resultados como en la formación de talentos. “Comencé formando con 4 ó 5 chavales y hoy ya tenemos 28 niños que son futuras promesas del motociclismo”. En estos 50 años han conseguido más de 120 títulos entre internacionales, nacionales y andaluces, destacando victorias como campeón de España de Velocidad Junior de 125 con ‘Pitufo’ Álvaro en 1988; tercer puesto en el Campeonato de Europa de 125 en 1993 con Enrique Maturana; o campeón del mundo de Motocross MX3 con Carlos Campano en 2010. Además, en 2024 Álvaro Domínguez se erigió como campeón en España de la YZ65 bLU cRU Cup, la copa de promoción de Yamaha para las categorías de base.

Gala de la Federación Andaluza 2025.

Para la temporada 2026, el equipo mantiene su apuesta por la cantera andaluza y la alta competición. Como pilotos destacados se perfilan nombres Alejandro Torres o Marino Villar. “Tenemos dos títulos internacionales. En estas competiciones nuestros chavales quedan en muy buenas posiciones siempre. Yo los llamo mis niños, porque son más que alumnos, son como hijos”, dice con emoción.

Pero Eduardo no se cansa, aún tiene ‘gasolina’ para rato. En su sede actual en el polígono Carretera Amarilla de Sevilla, él mismo sigue gestionando a diario la empresa (centro de ventas, boutique de accesorios y taller), junto a un equipo de 49 personas. Llama la atención ver que son como una gran familia. “Toda mi vida he trabajado 14 horas diarias y no me ha pesado, ahora echo 10”, dice riendo. “Cuando ya me corte la coleta”, dice, el futuro de la tienda está asegurado, en manos femeninas eso sí, gracias a sus dos hijas y sus cuatro nietas, que seguirán su estela.

Como su vida da para un libro, Castro está escribiendo su biografía, “¡y ya llevo más de 250 páginas!”, bromea. Otro proyecto que promete es un podcast que está diseñando la responsable de marketing y que se lanzará este año con motivo del 50 aniversario del motoclub. Aunque el gran evento será celebrarlo con una gran fiesta en la tienda que reunirá a muchos de esos ganadores a lo largo de los años, y donde se entregarán los premios de la temporada 2025. “Va a ser un evento único e inolvidable”, avanza Eduardo con ilusión.