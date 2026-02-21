Empate insuficiente para las Cocos en La Guinardera (10-10)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla firmó tablas (10-10) en su visita al Sant Cugat en La Guinardera, un resultado que sabe a poco en el contexto clasificatorio. Las sevillanas rescataron un partido que se había puesto cuesta arriba, pero el punto sumado dificulta sobremanera sus opciones de alcanzar el play off y convierte la próxima jornada en una cita decisiva para no verse arrastradas hacia la zona baja.

El encuentro comenzó con dominio territorial visitante en los primeros compases, en un duelo muy igualado, de alto contacto y escasa fluidez ofensiva. En el 19 Lea Ducher dispuso de un golpe de castigo lejano que no encontró palos. Poco después llegó el golpe del conjunto catalán: la segunda centro Elisabet Segarra interceptó un pase en la línea de tres cuartos y recorrió unos 30 metros para posar entre los palos. Inés Bueso-Inchausti transformó para el 7-0 (22’).

El cuadro local creció con el paso de los minutos y, aunque las sevillanas sostuvieron bien la defensa en acciones muy próximas a su línea de marca, un nuevo golpe de castigo transformado por Inés Bueso-Inchausti en el 38’ estableció el 10-0 al descanso tras una larga secuencia de pick and go en la que las verdinegras reclamaron ensayo.

Tesón El Simón Verde Sport Cocos Sevilla reaccionó en el tramo final con dos ensayos de Marieta Román, pero el empate deja a las sevillanas en una situación límite antes de recibir al CRAT Rialta.

Con mucho en juego, la segunda mitad arrancó con un Simón Verde Sport Cocos Sevilla decidido a cambiar la dinámica. Las hispalenses impusieron superioridad en la melé y aumentaron la presión ofensiva, aunque sin traducir ese dominio en puntos. En el 53’ Duna Gómez vio tarjeta amarilla por reiteración de faltas, circunstancia que obligó a un reajuste inmediato con Sofía Brussoni asumiendo la dirección desde el puesto de nueve.

Pese a la inferioridad numérica, las Cocos no se descompusieron. El partido entró en una fase de intercambios y posesiones cortas hasta que, en el 69’, Marieta Román culminó una jugada de varias fases para anotar el 10-5. La transformación se estrelló en el palo. Cinco minutos más tarde, en el 74’, la propia Marieta Román volvió a encontrar el hueco para firmar el empate. De nuevo la transformación, muy escorada desde el vértice de la 22 y la banda derecha, no pasó entre los palos.

Lea Ducher da una patada defensiva. / M. G.

El tramo final fue de tensión máxima, con las sevillanas volcadas en busca de una victoria que no llegó. El empate permite al Sant Cugat eludir por un punto la última posición, mientras que a las Cocos se les complica casi de forma definitiva el acceso a las eliminatorias por el título. Aunque conservarán previsiblemente la quinta plaza tras los cruces de la jornada, el margen se estrecha peligrosamente.

La próxima cita será determinante. El 7 de marzo a las 16:00, el Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibirá al CRAT Rialta en el Juan Arenas de La Cartuja en la penúltima jornada de la fase regular. Un triunfo se antoja imprescindible antes de cerrar el campeonato con la exigente visita al Getxo en Fadura, conjunto afianzado en la segunda posición.