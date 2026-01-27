Eva Ozhogina irrumpe con fuerza en el Circuito Andaluz y lidera el dominio del C.N. Sincro Sevilla

El Club Natación Sincro Sevilla ha firmado un inicio de temporada sobresaliente en la novena edición del Circuito Andaluz de Promoción de natación artística, dejando claro desde la primera jornada que su cantera vuelve a marcar el paso en Andalucía. La cita inaugural, celebrada el pasado fin de semana en la Piscina Municipal Los Alcores de Alcalá de Guadaíra, tuvo un nombre propio por encima del resto: Eva Ozhogina, nacida en 2017, hermana menor de la campeona olímpica y mundial Alisa Ozhogina, y ya una de las grandes promesas del panorama autonómico.

La joven deportista se proclamó campeona absoluta benjamín, firmando una actuación brillante que simboliza el relevo generacional dentro del club hispalense. Su triunfo no fue un hecho aislado, sino la punta de lanza de una actuación colectiva imponente: el C.N. Sincro Sevilla cerró la jornada con un balance de tres medallas de oro, dos de plata y un bronce, seis de las nueve preseas en juego, dominando el palmarés frente a clubes como INACUA Málaga, Círculo Mercantil, C.D. Aquatierra, C.N. Artística Aqua de Almería y C.N. Sincro La Zubia de Granada.

La competición reunió a cerca de un centenar de nadadores y nadadoras de base, pertenecientes a las categorías benjamín y prealevín, en una prueba de figuras que sirve como termómetro del trabajo formativo de los clubes andaluces. En ese contexto, el rendimiento del conjunto sevillano volvió a evidenciar la solidez de su proyecto deportivo y su capacidad para detectar y pulir talento desde edades tempranas.

En la categoría benjamín, el dominio fue casi total. Tras el oro de Eva Ozhogina, el subcampeonato también tuvo acento sevillano gracias a Myriam Pedrera, compañera de club, completando un doblete que refuerza la hegemonía del Sincro Sevilla entre las más pequeñas. Además, dentro del grupo de deportistas nacidos en 2017, el podio volvió a teñirse de los colores del club, con Lucas Soria colgándose la medalla de plata justo por detrás de Eva, confirmando el excelente nivel de una generación llamada a dar muchas alegrías.

Eva Ozhogina, en lo más alto del podio en la competición en Alcalá de Guadaíra. / M. G.

La categoría prealevín tampoco fue ajena al dominio del estandarte andaluz de la natación artística. Alisa Bochkova se subió a lo más alto del podio para conquistar el oro, mientras que Ariadna Martín, nacida en 2015, sumó un valioso bronce que cerró el botín sevillano en esta primera jornada del circuito.

Más allá de los resultados, la actuación del C.N. Sincro Sevilla refuerza su papel como referencia formativa en la natación artística nacional, con una estructura que permite que apellidos ilustres como Ozhogina sigan ligados al alto rendimiento, pero también que nuevas figuras emerjan con identidad propia. El triunfo de Eva, con apenas ocho años, no sólo añade un nuevo capítulo a una saga deportiva reconocida internacionalmente, sino que proyecta al futuro el legado del club.

El IX Circuito Andaluz de Promoción tendrá continuidad el próximo 21 de febrero, donde el Sincro Sevilla volverá a presentarse como rival a batir. De momento, el mensaje ha sido claro: la cantera sevillana está preparada para seguir marcando el ritmo desde la base.