Ezekiel Alley termina de recomponer al Caja 87

Azekiel Alley, como adelantó este periódico, forma ya parte del Caja 87 tras el pago de una indemnización para liberar su contrato con el Benicarló. El jugador tenía cláusulas de salidas gratis a una categoría superior o incluso al extranjero, pero para cambiar de club en Segunda FEB había que pagar y así lo hizo la entidad sevillana para completar la plantilla con la que, en principio, afrontar lo que queda de curso con el reto del ascenso como objetivo.

El exterior estadounidense, aunque con pasaporte togolés. ya está a las órdenes de Adrià Alonso, quien prepara la decisiva cita del próximo 3 de enero frente al Morón en el Pabellón Alameda, un derbi, de momento no decisivo, con los dos conjuntos igualados a ocho triunfos, pero sí importante al que el conjunto hispalense afronta con las dudas que deja cada vez que juega contra un rival directo –sólo ha vencido al Valladolid–, mientras que el cuadro aruncitano llega con la mejor racha de la liga, con cinco triunfos seguidos, desde que José Antonio Santaella tomara de nuevos las riendas del banquillo moronense.

Ezekiel Alley. / M.G.

Alley ya pasó el pertinente reconocimiento médico y se entrenará por primera vez con el resto de sus nuevos compañeros el próximo sábado, 27 de diciembre, después de los días de descanso que ha dado el técnico al grupo por las fiestas navideñas. No estará parado hasta entonces, porque los jugadores que se quedan en Sevilla harán trabajo físico en estos días.

Con Alley el Caja 87 incorpora más potencia exterior y suple por fin la baja de Bertain. Tiene a su disposición el técnico cajista 12 jugadores, aunque Rakocevic llegó con un contrato temporal de un mes y está por ver que el club le dé continuidad, sobre todo teniendo el puesto ocupado con Clark, Bilalovic y Alley, además de contar con la posibilidad de jugar con los dos bases (Franch y Rafa Santos) a la vez en la pista.