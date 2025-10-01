Fijado para el lunes 6 el sorteo de la Primera ronda de la Copa del Rey

Resultado del sorteo de la Copa del Rey: todos los emparejamientos de la primera ronda

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey se celebrará este lunes 6 de octubre, a las 13:00 horas, en la sede de la RFEF en Las Rozas. En el bombo estarán los 112 equipos clasificados para la edición 2025/26, a excepción de los cuatro conjuntos que disputan la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club), que entrarán directamente en dieciseisavos de final. Por tanto, el Real Betis y el Sevilla FC conocerán a sus rivales el lunes.

La eliminatoria se jugará los días 28, 29 y 30 de octubre y contará con varias particularidades. Los diez equipos de Regional que superen la ronda previa —cuyos partidos de vuelta se disputan este fin de semana— y los cuatro clasificados vía Copa Federación tendrán asegurado un emparejamiento frente a un rival de Primera División. Además, dos conjuntos de Primera se medirán con equipos de Tercera Federación.

Condicionantes

Además de que los rivales de menos categoría se enfrentan a los de Primera división, hay más condicionantes:

La principal novedad de esta edición es que los emparejamientos de las dos primeras rondas estarán condicionados por la proximidad geográfica

Los equipos de menor categoría jugarán sus partidos como locales (sólo se darán dos enfrentamientos entre clubes de la misma división, ambos en Primera Federación, donde será local el primer equipo extraído en el sorteo).

El formato se mantiene: eliminatorias a partido único hasta semifinales, que se disputarán a ida y vuelta.

Los 112 equipos que entrarán en el sorteo

En el bombo figurarán 16 equipos de Primera División, 21 de Segunda, 20 de Primera Federación, 28 de Segunda Federación y 11 de Tercera Federación, además de los 14 equipos que completarán la ronda desde Regional y Copa Federación.

Primera División (16 equipos):

Real Oviedo, RC Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés, CA Osasuna, RCD Mallorca, RCD Espanyol, Girona FC, Villarreal CF, Real Betis, Valencia CF, Sevilla FC, UD Levante, Elche CF, Rayo Vallecano y Getafe CF.

Segunda División (21 equipos):

Real Valladolid, CD Mirandés, Real Racing, SD Eibar, Real Sporting, Burgos CF, RC Deportivo, Cultural Leonesa, SD Huesca, Real Zaragoza, FC Andorra, UD Almería, Granada CF, Cádiz CF, Córdoba CF, Málaga CF, CD Castellón, AD Ceuta, UD Las Palmas, CD Leganés y Albacete Balompié.

Primera Federación (20 equipos):

Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Arenas, Avilés, Nàstic, Tarazona, Europa, Teruel, Sabadell, Eldense, Cartagena, Real Murcia, Antequera, Torremolinos, Tenerife, Mérida, Guadalajara, Cacereño, Talavera y UD Ibiza.

Segunda Federación (30 equipos):

Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Astorga, Náxara, Utebo, Sant Andreu, Reus, Mutilvera, Ebro, Torrent, La Unión, UCAM Murcia, Antoniano, Estepona, Puente Genil, Lorca Deportiva, Real Jaén, Rayo Majadahonda, Navalcarnero, RSD Alcalá, Extremadura, Quintanar del Rey, Atlético Baleares y Poblense.

Tercera Federación (11 equipos):

Caudal, Tropezón, Portugalete, Tordesillas, Constancia, Egüés, CD Roda, Lucena, Cieza, UD San Fernando y Azuaga.

Clasificados vía Copa Federación (4 equipos):

Ganadores de los duelos: Bergantiños–Ourense CF, Atlètic Lleida–Ejea, Minera–Orihuela y San Sebastián de los Reyes–Toledo.

Clasificados vía Regional (10 equipos):

Ganadores de las eliminatorias: Manises–Los Garres, Atlético Melilla–Palma del Río, Sporting Ceuta–Maracena, Campanario–Yuncos, Inter Valdemoro–Universitario, Atlètic Sant Just–Atlético Calatayud, Sant Jordi–Lourdes, Textil Escudo–Negreira, Puerto de Vega–Alberite y Getxo–Betis CF Valladolid.