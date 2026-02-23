Foto finish en Castelldefels: el Labradores y el Náutico se reparten el pulso de la Liga Nacional

La salida de una de las pruebas de la Liga Nacional en Castelldefels.

El canal olímpico de Castelldefels, escenario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, fue testigo este fin de semana de una jornada de máxima igualdad en la segunda cita de la Liga Nacional de remo olímpico tradicional. La competición, impulsada esta temporada por la Federación Española de Remo con formato esprint sobre 500 metros, dejó dos llegadas decididas por foto finish y un reparto de triunfos entre el Real Círculo de Labradores y el Club Náutico Sevilla en la Primera División.

Recogiendo el testigo de la prueba inaugural disputada en enero en el Guadalquivir, en Sevilla, el campo de regatas catalán congregó a 16 tripulaciones de nueve clubes de Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco, elevando el nivel competitivo en las tres categorías en liza.

En la máxima categoría masculina (ocho con timonel), el Real Círculo de Labradores se tomó la revancha tras su segundo puesto en casa y superó en la final A al Club Náutico Sevilla, que había ganado bajo la Torre del Oro. El bote sevillano confirmó las buenas sensaciones de eliminatorias y semifinales para detener el crono en 1:17.66, apenas 82 centésimas por delante del Náutico (1:18.49). El tercer puesto fue para el Club Natació Banyoles (1:21.12), seguido de Hondarribia Arraun Elkartea (1:21.57), en otro ajustado desenlace.

Los miembros del Labradores, ganadores de la prueba masculina. / Federación Española de Remo

El ocho ganador del Labradores estaba formado por Rafael Gómez, Gonzalo García, Carlos González Buzón, Juan Miguel y Ramón Palomino, Pablo Velasco, Patri Rojas, Manuel Emilio Fernández y Jacobo Castiñeira (timonel). En el bote del Náutico, mientras, iban Javier García, Jaime Canalejo, Jorge Flavio Knabe, Leandro Joaquín Rodas, Julio Casielles, Bruno Centraro, Antonio J. Díaz, Lucas Catalá y Blanca Gavilán (timonel).

En la final B masculina, el Club Nàutic Amposta se llevó la victoria con 1:21.40, por delante del Real Club Mediterráneo de Málaga, el Barcelona Club de Rem y el Centro Natación Helios de Zaragoza.

La réplica llegó en la Primera División femenina, también en ocho con timonel, donde el Club Náutico Sevilla repitió el triunfo del estreno liguero. Y lo hizo nuevamente con suspense, ya que necesitó la confirmación de la foto finish para certificar su victoria sobre el Real Círculo de Labradores. El bote sevillano cruzó la meta en 1:32.12, 88 centésimas más rápido que su rival (1:33.00). El Real Club Mediterráneo fue tercero (1:34.12) y Hondarribia cuarto (1:39.27).

El ocho femenino del Náutico, ganador de la prueba femenina. / Federación Española de Remo

El bote ganador del Náutico estaba integrado por Rocío Laó, Ana Navarro, Lidia Florido, Inmaculada Rius, Lucía Ruiz, Teresa Sánchez-Lanuza, Nicole Yarzon, Haizea Gozategi y la timonela Esther Pérez. En el Labradores remaron Daniela Company, María Jesús Gómez, Julia Gelart, Cristina Pastor, Amanda Gil, Reyes Ramos, Karla Remacha, María Revuelta y Hugo Díaz (timonel).

Por su parte, la Segunda División femenina, disputada en cuatro scull, volvió a coronar al Club Nàutic Amposta. En una llegada todavía más ajustada, el cuarteto catalán se impuso con 1:39.14, aventajando en sólo seis centésimas al C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla (1:39.20). El Barcelona Club de Rem completó la final con 1:42.15.

La Liga Nacional de remo olímpico tradicional, organizada por la Federación Española y la Federación Catalana con la colaboración del Barcelona Club de Rem y el Ayuntamiento de Castelldefels, concluirá el próximo 28 de marzo en Avilés (Asturias), donde se decidirán los títulos definitivos tras un arranque de temporada marcado por la igualdad y los finales al límite.