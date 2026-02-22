Fermín celebra el 3-0 del Barcelona al Levante.
Fermín celebra el 3-0 del Barcelona al Levante. / Alberto Estévez | Efe

Las fotos del Barcelona-Levante

El Barcelona recupera el liderato ante el Levante (3-0)

El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Pamplona y recuperó este domingo el liderato de LaLiga EA Sports, con un triunfo plácido ante el Levante (3-0) en el Spotify Camp Nou.

Los goles de los medios centro Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad, y del mediapunta Fermín López en el tramo final del encuentro, cortaron un bache de dos derrotas consecutivas del conjunto azulgrana entre Copa del Rey y LaLiga.

Las fotos del Barcelona-Levante
1/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
2/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
3/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
4/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
5/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
6/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
7/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
8/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
9/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
10/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
11/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
12/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
13/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
14/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
15/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
16/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
17/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
18/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
19/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
20/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
21/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
22/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
23/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
24/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
25/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
26/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
27/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
28/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
29/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
30/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
31/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
32/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
33/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
34/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
35/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
36/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
37/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
38/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alejandro García | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
39/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
40/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
41/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
42/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
43/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
44/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
45/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
46/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
47/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
48/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
49/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
50/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
51/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
52/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
53/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
54/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
55/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
56/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
57/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
58/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
59/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
60/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
61/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
62/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
63/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
64/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
65/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
66/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
67/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
68/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
69/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
70/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
71/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
72/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
73/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
74/235 Las fotos del Barcelona-Levante / Alberto Estévez | Efe
Las fotos del Barcelona-Levante
75/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
76/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
77/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
78/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
79/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
80/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
81/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
82/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
83/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
84/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
85/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
86/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
87/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
88/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
89/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
90/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
91/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
92/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
93/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
94/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
95/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
96/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
97/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
98/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
99/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
100/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
101/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
102/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
103/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
104/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
105/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
106/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
107/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
108/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
109/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
110/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
111/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
112/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
113/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
114/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
115/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
116/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
117/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
118/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
119/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
120/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
121/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
122/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
123/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
124/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
125/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
126/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
127/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
128/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
129/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
130/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
131/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
132/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
133/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
134/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
135/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
136/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
137/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
138/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
139/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
140/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
141/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
142/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
143/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
144/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
145/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
146/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
147/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
148/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
149/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
150/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
151/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
152/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
153/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
154/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
155/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
156/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
157/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
158/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
159/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
160/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
161/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
162/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
163/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
164/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
165/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
166/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
167/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
168/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
169/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
170/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
171/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
172/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
173/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
174/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
175/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
176/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
177/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
178/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
179/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
180/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
181/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
182/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
183/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
184/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
185/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
186/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
187/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
188/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
189/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
190/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
191/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
192/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
193/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
194/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
195/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
196/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
197/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
198/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
199/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
200/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
201/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
202/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
203/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
204/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
205/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
206/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
207/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
208/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
209/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
210/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
211/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
212/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
213/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
214/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
215/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
216/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
217/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
218/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
219/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
220/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
221/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
222/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
223/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
224/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
225/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
226/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
227/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
228/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
229/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
230/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
231/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
232/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
233/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
234/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Barcelona-Levante
235/235 Las fotos del Barcelona-Levante / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats