El Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid en Pamplona y recuperó este domingo el liderato de LaLiga EA Sports, con un triunfo plácido ante el Levante (3-0) en el Spotify Camp Nou.
Los goles de los medios centro Marc Bernal y Frenkie de Jong en la primera mitad, y del mediapunta Fermín López en el tramo final del encuentro, cortaron un bache de dos derrotas consecutivas del conjunto azulgrana entre Copa del Rey y LaLiga.
Las fotos del Barcelona-Levante
