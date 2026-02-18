Sevilla FC
Estos son los partidos que se pierde Almeyda
Los jugadores del Atlético de Madrid, cabizbajos al finalizar el partido.
Los jugadores del Atlético de Madrid, cabizbajos al finalizar el partido. / Olivier Matthys | Efe

Las fotos del Brujas-Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid muestra sus dos caras en un mismo partido (3-3)

El Atlético de Madrid empató ante el Club Brujas en un sufrido partido que parecía tener encarrilado tras marcharse 0-2 al descanso, pero que el equipo belga supo remontar con dos goles rápidos al principio del segundo tiempo y un tercer tanto en los minutos finales para compensar un gol en propia puerta.

Julián Álvarez de penalti, Lookman y Ordóñez en propia puerta anotaron los goles para el equipo de Diego Pablo Simeone, mientras que Onyedika, Tresoldi y Tzolis colocaron los tantos de los de Ivan Leko para dejar todo a resolver en la vuelta en el Estadio Metropolitano.

