Una imagen de la salida del Premio Diario de Sevilla en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas.
Una imagen de la salida del Premio Diario de Sevilla en el Gran Hipódromo de Dos Hermanas. / Ismael Rubio

Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas

'Mauro', montado por el argentino Nico Valle, gana el Premio Diario de Sevilla, dedicado a caballos destinados a la venta

Antonio Olivero entregó el premio a la cuadra Mallow Gran Canaria

Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
1/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
2/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
3/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
4/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
5/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
6/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
7/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
8/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
9/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
10/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
11/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
12/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
13/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
14/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
15/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
16/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
17/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
18/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
19/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
20/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
21/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
22/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
23/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
24/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
25/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
26/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
27/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
28/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / Ismael Rubio
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
29/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
30/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
31/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
32/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
33/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
34/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
35/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
36/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
37/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
38/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
39/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
40/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
41/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO
Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas
42/42 Las fotos del Premio Diario de Sevilla en el hipódromo de Dos Hermanas / ISMAEL RUBIO

También te puede interesar

Lo último

stats