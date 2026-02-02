El Fundación Cajasol Andalucía asalta Gran Canaria y se consolida en la zona noble de la Liga Iberdrola (0-3)

El Fundación Cajasol Andalucía dio un golpe de autoridad este domingo en la Liga Iberdrola al vencer por 0-3 (18-25, 17-25, 21-25) al CV Sayre CC La Ballena en Gran Canaria. En su regreso a la competición liguera tras la histórica conquista de la Copa de la Reina, el equipo dirigido por Ricardo Torronteras mostró una versión muy reconocible: sólida en defensa, eficaz en ataque y con una gran lectura de los momentos clave del partido.

El triunfo permite a las nazarenas situarse en la cuarta posición de la clasificación con 26 puntos, los mismos que el CV Melilla, tercero, y confirma su presencia en la pelea por las plazas altas en una tabla muy apretada. El contexto competitivo añade aún más valor a la victoria, ya que el CV Emalsa Gran Canaria, con 24 puntos, cuenta con un partido menos tras la suspensión de su encuentro de esta jornada frente al Arenal Emevé.

Desde el arranque, el Fundación Cajasol Andalucía dejó claro su plan. Un 0-4 inicial obligó al técnico local, Nicolás Montalbán, a solicitar el primer tiempo muerto. La intensidad defensiva y la eficacia en las primeras acciones marcaron el ritmo, con aportaciones destacadas de Louise Sansó, Jada Burse y Magui Frías. Aunque el CV Sayre reaccionó hasta situarse 6-8, las sevillanas volvieron a abrir brecha gracias a un bloqueo de Kennedi Evans y Jada Burse puso la bola en el suelo para el 9-14 con un zaguero uno de muchos quilates.

El dominio visitante se mantuvo hasta el 12-18, culminado con una finta de Magui Frías tras varias defensas de mérito. Un parcial favorable a las locales obligó a Torronteras a detener el juego con 17-20, pero el Fundación Cajasol Andalucía no perdió la calma y cerró el set por 18-25 con un ataque preciso de Lucía Prol por zona cuatro.

El segundo parcial mantuvo la misma tónica. Un bloqueo de Sansó para el 2-5 dio continuidad al buen inicio, aunque el CV Sayre, sostenido por su juego de centrales y por el acierto de Inma Lavado, logró ajustar el marcador. Con 5-10, Montalbán volvió a parar el encuentro. Las locales se acercaron hasta el 10-12, impulsadas por la receptora canadiense Sundara, pero el Fundación Cajasol Andalucía respondió con autoridad desde el saque y el bloqueo. Un directo de Herman y una línea impecable de Prol lanzaron el marcador hasta el 15-22, antes de que Evans cerrara el set con un primer tiempo para el 17-25.

El tercer set fue el más disputado. El CV Sayre salió decidido y tomó ventaja con un 5-2, aprovechando algunos desajustes visitantes. Tras el 9-5, Torronteras pidió tiempo muerto y la reacción no se hizo esperar. Magui Frías y el bloqueo nazareno devolvieron la igualdad, con Herman firmando acciones de gran inteligencia táctica hasta el 13-12. Un nuevo parcial local volvió a inclinar el marcador, pero el Fundación Cajasol Andalucía supo gestionar la presión. El empate a 19 llegó tras una gran defensa de Isabel Barón culminada con una finta de Magui.

La entrada de Helena Orejas reforzó la defensa y el equipo sevillano puso la directa hacia la victoria. Con una actitud colectiva sobresaliente, Jada Burse cerró el encuentro con una diagonal corta para el 21-25, certificando un triunfo tan trabajado como convincente.

Con esta victoria, el Fundación Cajasol Andalucía confirma su excelente momento y afronta con confianza su próximo compromiso, de nuevo a domicilio, frente al OCISA Haro Rioja Vóley, el próximo sábado a las 18:00 horas, con el objetivo de seguir sumando y consolidarse en la élite del voleibol femenino español.