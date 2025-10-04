El Fundación Cajasol Andalucía cae en el último partido de pretemporada frente al CV Kiele Socuéllamos (3-1)

Último partido de pretemporada para las de Ricardo Torronteras que se saldó con derrota por 3-1 frente al CV Kiele Socuéllamos. El Fundación Cajasol Andalucía no pudo llevarse el Trofeo Anchodina tras un mal arranque donde cayó en los dos primeros sets de forma contundente. Tras reponerse con un buen tercer parcial, las nazarenas tuvieron sus opciones en el cuarto donde perdieron por la mínima.

No comenzó de la mejor forma el primer set para las de Ricardo Torronteras. El equipo entró al partido con muchas dudas en recepción y con un CV Kiele Socuéllamos mucho más intenso en todas las facetas del juego, especialmente en defensa. A pesar de los intentos de Maguilaura Frías y Lucía Prol por las alas, las locales se encontraron cómodas en bloqueo y cerraron el primer parcial por 25-18.

La reacción no llegó tampoco en el segundo set. Continuó apretando en saque el conjunto de Chema Rodríguez complicando mucho el juego del Fundación Cajasol Andalucía. Una imagen muy distinta, la de las locales, respecto a la ofrecida la pasada semana en el Weekend Voleibol Fest. El bloqueo nazareno tampoco pasó por sus mejores momentos en este segundo set y poco a poco abrió diferencias el CV Kiele Socuéllamos para firmarlo por idéntico resultado que el primer parcial 25-18.

Otro partido se vio a partir del tercer set. El equipo de Ricardo Torronteras salió mucho más agresivo en ataque y con mayor activación en defensa. También mejoró en recepción lo que facilitó el trabajo de Herman y Sira Plaza en la colocación. Desde el 5-10 inicial, el conjunto nazareno apretó y fijó su bloqueo con una gran Leticia Delagrammatikas. También destacó Lucía Prol como receptora que sumó puntos y destacó en recepción para llevárselo por 15-25.

El último set fue una guerra de competición entre dos equipos que buscaban dar lo mejor de sí. La igualdad fue total a pesar del 3-7 inicial donde Chema Rodríguez tuvo que pedir tiempo muerto ante la superioridad del Fundación Cajasol Andalucía. Nada más lejos de la realidad, el trece iguales reflejaba el juego en pista. Con un bloqueo nazareno mejor armado con Leticia y Kennedi Evans, las de Ricardo Torronteras dispusieron de un interesante 14-17. A pesar de llegar al 24 iguales, pequeños detalles decidieron el final de set que se quedó en casa por 28-26.

Ricardo Torronteras valoró este final de temporada y el partido destacando "un Socuéllamos que ha sacado el colmillo y nos ha exprimido, lo cual nos viene muy bien en pretemporada para seguir mejorando y trabajando con vistas al inicio liguero, tenemos mucha ilusión y ganas de que empiece la competición la próxima semana donde esperamos reencontrarnos con nuestra afición en partido oficial".

El Fundación Cajasol Andalucía debutará el próximo sábado 11 de octubre a las 18.00 horas en el pabellón de Los Montecillos frente al CV Hidramar Gran Canaria, uno de los equipos más destacados de la liga. La afición se reencontrará con su equipo en competición oficial en la que se espera una gran entrada.