El Fundación Cajasol Andalucía se medirá al Haro Rioja en cuartos de final de la Copa de la Reina

Este lunes se ha celebrado en la sede de la Federación Española de Voleibol el sorteo de la Copa de la Reina 2026 que se celebrará del 22 al 25 de enero en el Pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz de Tenerife.

La gran novedad de esta edición es que se ha celebrado por sorteo, en vez de emparejar por clasificación a los equipos. Los cuatros primeros clasificados al término de la primera vuelta han actuado de cabezas de serie con la condición que los dos primeros, el Avarca de Menorca y el CV Heidelberg-Volkswagen sólo se pueden enfrentar en una hipotética final. Los otros cuatro equipos, en los que se encontraba el Fundación Cajasol Andalucía, han sido emparejados con los cuatro primeros a sorteo.

Tras encuadrar a los cuatro primeros, el Fundación Cajasol Andalucía ha quedado emparejado con el Haro Rioja Voley en cuartos de final. En caso de pasar a semifinales, lo hará frente al vencedor del Avarca de Menorca, actual campeón de la Copa, frente al Arenal Emevé.

Cuadro del sorteo. / Esquimo

El partido de cuartos de final se disputará el jueves 22 de enero, aún con horario por determinar por parte de la federación. Las semifinales se disputarán el sábado 24 de enero y la final al día siguiente como cierre de la Copa de la Reina.

Una cita que estará llena de ilusión para el conjunto de Ricardo Torronteras que ya pasó a semifinales en la pasada edición tras eliminar en cuartos de final al Tenerife Libby’s La Laguna en unos cuartos de final de infarto que se decidieron en el desempate. Ya en la siguiente ronda y con apenas 24 horas de descanso cayó derrotado por 3-1 frente al CV Heidelberg-Volkswagen.

Cabe resaltar que en dos de las tres últimas ediciones de la Copa de la Reina, el Club Voleibol Esquimo consiguió pasar a semifinales quedando siempre a un paso de la gran final. El cuadro completo, ya por la otra parte, queda con Heidelberg-Volkswagen frente al CV Melilla y el DSV Sant Cugat frente al Emalsa Gran Canaria.