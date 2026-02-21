Grave accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno: una cuchilla alcanza el rostro de la patinadora Kamila Sellier a milímetros del ojo

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 han quedado marcados por un aparatoso accidente ocurrido durante la competición de short track. La patinadora polaca Kamila Sellier, de 25 años, sufrió un profundo corte en el rostro tras ser golpeada por la cuchilla del patín de una competidora en plena carrera de los cuartos de final de los 1.500 metros, lo que obligó a la intervención médica inmediata y a una posterior operación quirúrgica.

El suceso tuvo lugar en la sexta serie clasificatoria, cuando las deportistas alcanzaban velocidades próximas a los 50 kilómetros por hora. La estadounidense Kristen Santos-Griswold realizó un cambio de carril que los jueces consideraron ilegal, desencadenando un contacto múltiple entre varias patinadoras. Sellier perdió el equilibrio en una curva y cayó sobre el hielo; en ese momento, la cuchilla de Santos-Griswold impactó directamente en su pómulo izquierdo, a escasos milímetros del ojo, arrancándole las gafas de protección y provocando un sangrado abundante sobre la superficie helada.

El equipo sanitario actuó de inmediato y cubrió a la deportista polaca con una sábana mientras le aplicaban los primeros puntos de sutura sobre la pista del Milano Ice Skating Arena. A pesar de la aparatosa herida, Sellier mostró entereza y levantó el pulgar hacia el público antes de ser evacuada en camilla. En el mismo incidente resultó afectada la veterana italiana Arianna Fontana, que presentó rasguños en el uniforme y un golpe en la cadera, aunque pudo seguir compitiendo.

Fractura del hueso cigomático y cirugía de urgencia

Tras ser trasladada al centro hospitalario, una tomografía reveló una fractura en el hueso cigomático de la patinadora polaca, lo que hizo imprescindible una intervención quirúrgica para valorar y reparar los daños óseos. Konrad Niedźwiedzki, jefe de la delegación olímpica de Polonia, declaró después de la operación que la deportista permanecía ingresada pero consciente y acompañada por sus progenitores. "Es muy valiente", señaló el responsable del equipo polaco.

Su compañera de equipo Natalia Maliszewska expresó su preocupación: "Mis pensamientos están con ella. No puedo pensar en otra cosa". Las autoridades polacas confirmaron que el ojo de Sellier no presentó daños permanentes, un dato esperanzador dado que el filo del patín impactó apenas unos milímetros por debajo del globo ocular.

Antecedentes de lesiones similares en el short track

Esta no es la primera vez que Sellier sufre un accidente con cuchillas de patín. La deportista ya presenta una cicatriz en el rostro derivada de un incidente similar ocurrido hace aproximadamente ocho años, al comienzo de su trayectoria deportiva, cuando una cuchilla le alcanzó la sien. Su historial médico evidencia los riesgos inherentes a una disciplina en la que el contacto físico a alta velocidad forma parte de la competición.

Descalificación y resultados finales de la prueba

Santos-Griswold fue descalificada por adelantamiento ilegal, mientras que Sellier quedó eliminada sin poder disputar las siguientes fases de la competición. El oro de los 1.500 metros femeninos de short track recayó en la surcoreana Kim Gilli, que subió al podio junto a su compatriota Minjeong Choi y la estadounidense Corinne Stoddard.

Arianna Fontana, quien aspiraba a igualar a Marit Bjørgen como la atleta más laureada de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, logró alcanzar la final pero terminó en quinta posición, quedándose sin medalla en una jornada que quedará recordada por el dramático accidente sobre el hielo milanés.