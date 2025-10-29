José Antonio Rueda mejora y Noah Dettwiler ya no se encuentra en estado crítico

Una ambulancia en el circuito del GP de Malasia tras el accidente entre Rueda y Dettwiler.

El piloto José Antonio Rueda (KTM) continúa ingresado y "sigue mejorando" y "recuperándose bien" del hematoma en sus pulmones, por lo que los médicos ven "posible" su regreso a España este jueves para ser operado de su mano derecha en Barcelona "en los próximos días".

"Después de repetir todas las pruebas realizadas el pasado domingo, podemos confirmar que el estado del piloto español sigue mejorando", informó el Red Bull KTM Ajo en sus redes sociales.

Este lunes, Rueda fue trasladado a un hospital privado para continuar con su recuperación y controlar "más de cerca" el hematoma de sus pulmones, que "se están recuperando bien". "Los médicos creen posible que regrese mañana a España para ser operado de su mano derecha en Barcelona en los próximos días", anunció KTM.

Además, la marca austriaca aprovechó para enviar "toda" su "fuerza a Noah Dettwiler, así como a su familia y amigos, durante su proceso de recuperación". "Esperamos veros pronto", deseó todo el Red Bull KTM Ajo.

Rueda sufrió este domingo un accidente durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler, que está estable y ya ha salido del estado crítico en el que quedó tras el choque.

El sevillano, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Poco después, se confirmó que Rueda estaba Rueda "despierto y alerta" y "con sospecha de fractura de mano y varias contusiones". La marca austriaca recalcó que el andaluz "no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto".

Por su parte, peor es el pronóstico del otro implicado, el piloto suizo Noah Dettwiler, que ahora sigue "estable" y su estado "ya no es crítico", pero seguirá vigilado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Kuala Lumpur, según avanzó su equipo este mismo miércoles. "De acuerdo con los doctores, la condición de Noah es ahora estable y ya no está en estado crítico. Sigue estando monitorizado de forma continua y en la unidad de cuidados intensivos. Gracias a todos por vuestro apoyo continuo y vuestra amabilidad", informó el CIP.