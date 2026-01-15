SUCESOS
La foto ganadora de los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon.
La foto ganadora de los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon. / Edgar Su

Las mejores fotos de deportes en el mundo en 2025

'La sombra de Carlos golpea una pelota', ganadora de los premios World Sports Photography Awards en la edición de 2026

Los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon, han anunciado que la fotografía "CARLOS' SHADOW HITS A BALL" (La sombra de Carlos golpea una pelota), de EDGAR SU, ha sido elegida ganadora absoluta de la edición de 2026, en la cual se han superado todos los récords de participación anteriores. 

Como únicos premios deportivos mundiales dedicados exclusivamente a la fotografía deportiva, las candidaturas representan el trabajo de los mejores fotógrafos deportivos profesionales de todo el mundo, que pueden verse en la página web de World Sports Photography Awards.

Beatriz Ryder Da Costa - Aquatic - The Underworld
1/148 Deportes acuáticos | El inframundo / Beatriz Ryder da Costa
Abelardo Mendes Jr - Racquet Sports - Kim Nayeong, WTT Foz do Iguaçu
2/148 Deportes de raqueta | Kim Nayeong, WTT Foz do Iguaçu / Abelardo Mendes Jr
Andrew Dowling - Rugby - New Zealand Haka
3/148 Rugby | Haka de Nueva Zelanda / Andrew Dowling
Morgan Treacy - Equestrian - Equine Reflection
4/148 Deportes equinos | Reflexión equina / Morgan Treacy
Germain Favre-Felix - Winter Sports - North
5/148 Deportes de invierno | Norte / Germain Favre-Felix
Anna Zinovieva - Other - Bout
6/148 Otros | Combate / Anna Zinovieva
Martin Bissig - Urban & Extreme - Kickflippin' India
7/148 Deportes extremos y urbanos | Kickflippin' India / Martin Bissig
Kenjiro Matsuo - Athletics - Tokyo Rocket
8/148 Atletismo | Cohete de Tokio / Kenjiro Matsuo
David Cannon - Golf - Tommy Fleetwood Emerges From A Hedge
9/148 Golf | Tommy Fleetwood emerge de un seto / David Cannon
Edgar Su - Tennis - Carlos' Shadow Hits A Ball
10/148 Tenis | La sombra de Carlos golpea una pelota / Edgar Su
Christian Gresko - American Football - One Player, 110,000 Screaming Fans
11/148 Fútbol Americano | Un jugador, 110.000 aficionados gritando / Christian Gresko
Luca Martini - Formula 1 - Tunnel Exit
12/148 Fórmula 1 | Salida del túnel / Luca Martini
Bob Donnan - Basketball - Breakaway For The Lead
13/148 Baloncesto | Escapada para tomar la delantera / Bob Donnan
Sophia Sandurskaya - Ice Hockey - Last Line Of Defense
14/148 Hockey hielo | Última línea de defensa / Sophia Sandurskaya
Andrew Hancock - Venues & Views - Championship View
15/148 Lugares y vistas | Vista de Campeonato / Andrew Hancock
Luis Amaral - Football - Black & White Passion
16/148 Fútbol | Pasión blanco y negra / Luis Amaral
Steph Chambers - Baseball - Bubble
17/148 Béisbol | Burbuja / Steph Chambers
Aritz Arambarri Goenaga - Cycling - Vistas Desde El Abandono
18/148 Ciclismo | Vistas Desde El Abandono / Aritz Arambarri Goenaga
Buda Mendes - Gymnastics - Rhythmic Gymnastics World Championships, Rio de Janeiro 2025
19/148 Gimnasia | Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, Río de Janeiro 2025 / Buda Mendes
Alexis Goudeau - Boxing - Uppercut
20/148 Boxeo | Uppercut / Alexis Goudeau
Mwangi Kirubi - Motor Sports - Emerging Ford
21/148 Deportes de Motor | Ford emergente / Mwangi Kirubi
Richard Heathcote - Cricket - India vs England Layers
22/148 Cricket | India vs England Layers / Richard Heathcote
Carel du Plessis - Swimming & Diving - Catching A Breath
23/148 Natación y buceo | Tomando un respiro / Carel du Plessis
Tom Jenkins - Martial Arts - Unusual Sumo Attack
24/148 Artes Marciales | Ataque de sumo inusual / Tom Jenkins
Fútbol | Triple Problema
25/148 Fútbol | Triple Problema / Erçin Ertürk
Fútbol | Felicidad a 110km_h
26/148 Fútbol | Felicidad a 110km_h / Florencia Tan Jun
Fútbol | Champions
27/148 Fútbol | Champions / Alexander Hassenstein
Fútbol | Una rueda de carro de extremidades
28/148 Fútbol | Una rueda de carro de extremidades / Conor Molloy
Fútbol | El jugador del Oporto Borja Sainz celebra su gol con una llama de dragón en la punta del dedo
29/148 Fútbol | El jugador del Oporto Borja Sainz celebra su gol con una llama de dragón en la punta del dedo / Raurino Monteiro
Fútbol | Bola de cabeza
30/148 Fútbol | Bola de cabeza / Jürgen Fromme
Henrique Casinhas - Caoimhin Kelleher vs Cristiano Ronaldo
31/148 Caoimhin Kelleher vs Cristiano Ronaldo / Henrique Casinhas
Jacob Gonzalez - Legends Never Die
32/148 Las leyendas nunca mueren / Jacob González
Jorge Monteiro - Untitled
33/148 Sin título / Jorge Monteiro
Fútbol americano | Rompiendo el avión
34/148 Fútbol americano | Rompiendo el avión / Crawford Ifland
Fútbol americano | Hacia la luz
35/148 Fútbol americano | Hacia la luz / Kathryn Riley
Fútbol americano | Campeonato de saltos
36/148 Fútbol americano | Campeonato de saltos / Andrew Hancock
Fútbol americano | Touchdown con voltereta hacia atrás
37/148 Fútbol americano | Touchdown con voltereta hacia atrás / Al Bello
Fútbol americano | Juego de niños
38/148 Fútbol americano | Juego de niños / Ben Krause
Fútbol americano | Rodeado
39/148 Fútbol americano | Rodeado / Kevin Sabitus
Fútbol americano | POV
40/148 Fútbol americano | POV / Kyle Zedaker
Fútbol americano | Vuelan las águilas vuelan
41/148 Fútbol americano | Vuelan las águilas vuelan / Kevin Sabitus
Fútbol americano | Pateando a través de la luz
42/148 Fútbol americano | Pateando a través de la luz / Kevin Jairaj
Deportes acuáticos | Ojo en la pelota
43/148 Deportes acuáticos | Ojo en la pelota / Noel McIntyre
Deportes acuáticos | Bailando hacia la luz
44/148 Deportes acuáticos | Bailando hacia la luz / Peter Chamberlain
Deportes acuáticos | Sobre la luna
45/148 Deportes acuáticos | Sobre la luna / Andre Magarao
Deportes acuáticos | Paraísos del surf
46/148 Deportes acuáticos | Paraísos del surf / Josef Hinterleitner
Deportes acuáticos | Desafío de olas grandes de Nazaré
47/148 Deportes acuáticos | Desafío de olas grandes de Nazaré / Metin Aktaş
Deportes acuáticos | Razor
48/148 Deportes acuáticos | Razor / Petr Slavik
Deportes acuáticos | No bucear
49/148 Deportes acuáticos | No bucear / Pierluigi Nisi
Deportes acuáticos | Gigantes
50/148 Deportes acuáticos | Gigantes / Raido Nurk
Deportes acuáticos | Nubes rompientes
51/148 Deportes acuáticos | Nubes rompientes / Scott Ruzzene
Atletismo | Más Debajo
52/148 Atletismo | Más Debajo / Chet White
Atletismo | Por encima del resto
53/148 Atletismo | Por encima del resto / Christian Petersen
Atletismo | Tara
54/148 Atletismo | Tara / Aleksandar Plavevski
Atletismo | Noah
55/148 Atletismo | Noah / Aleksandar Plavevski
Atletismo | Campeones bajo la lluvia
56/148 Atletismo | Campeones bajo la lluvia / Abbie Parr
Atletismo | Bajo el foco
57/148 Atletismo | Bajo el foco / Pawel Skraba
Atletismo | Expresión
58/148 Atletismo | Expresión / Paul Harding
Atletismo | Perseverancia
59/148 Atletismo | Perseverancia / Emilee Chinn
Atletismo | Vacío al final
60/148 Atletismo | Vacío al final / Timothy Healy
Béisbol | El bicho
61/148 Béisbol | El bicho / Geoffery Stellfox
Béisbol | Victoria Vladdy
62/148 Béisbol | Victoria Vladdy / Daniel Shirey
Béisbol | Home Run desde arriba
63/148 Béisbol | Home Run desde arriba / Daniel Shirey
Béisbol | Bucear
64/148 Béisbol | Bucear / Justin Casterline
Béisbol | Cascada
65/148 Béisbol | Cascada / Jennifer Buchanan
Béisbol | Cepillado hacia atrás
66/148 Béisbol | Cepillado hacia atrás / Matt Fraser
Béisbol | Séptimo partido
67/148 Béisbol | Séptimo partido / Patrick Smith
Béisbol | Alrededor de la etiqueta
68/148 Béisbol | Alrededor de la etiqueta / Lachlan Cunningham
Béisbol | El montículo
69/148 Béisbol | El montículo / Shi Tang
Baloncesto | Shadow Swish con Mo Soluade
70/148 Baloncesto | Shadow Swish con Mo Soluade / Brian Bosche
Baloncesto | Ojo en la pelota
71/148 Baloncesto | Ojo en la pelota / Al Bello
Baloncesto | Tapón feroz
72/148 Baloncesto | Tapón feroz / Andrew Hancock
Baloncesto | Sin título
73/148 Baloncesto | Sin título / Alex Halloway
Baloncesto | Batalla
74/148 Baloncesto | Batalla / Tom Weller
Baloncesto | El base de Oklahoma, Duke Miles, se rompe un diente tras caer por un balón suelto
75/148 Baloncesto | El base de Oklahoma, Duke Miles, se rompe un diente tras caer por un balón suelto / Gerald Long
Baloncesto | Balón enojado
76/148 Baloncesto | Balón enojado / Mark Fredesjed Cristino
Baloncesto | A la altura de las circunstancias
77/148 Baloncesto | A la altura de las circunstancias / Bob Donnan
Boxeo | Double Whammy
78/148 Boxeo | Double Whammy / Darren Burns
Boxeo | Samaking
79/148 Boxeo | Samaking / Alexis Goudeau
Boxeo | Celebration
80/148 Boxeo | Celebration / Alexis Goudeau
Boxeo | Untitled
81/148 Boxeo | Untitled / Andy Couldridge
Boxeo | Knuckle Sandwich
82/148 Boxeo | Knuckle Sandwich / Darren Burns
Boxeo | Over The Ropes
83/148 Boxeo | Over The Ropes / Richard Pelham
Boxeo | Fitch Takes A Tumble
84/148 Boxeo | Fitch Takes A Tumble / Mark Robinson
Boxeo | Unflinching
85/148 Boxeo | Unflinching / Mikael Ona
Boxeo | I Am Going To Win
86/148 Boxeo | I Am Going To Win / Nick Alston
Ciclismo | Rue L'epic Was EPIC
87/148 Ciclismo | Rue L'epic Was EPIC / Jasper Jacobs
Ciclismo | WVA In The Temple Of The Mud
88/148 Ciclismo | WVA In The Temple Of The Mud / Billy Ceusters
Ciclismo | Pauline Ferrand-Prévot Wins The Tour De France
89/148 Ciclismo | Pauline Ferrand-Prévot Wins The Tour De France / Ashley & Jered Gruber
Ciclismo | Colle Delle Finestre
90/148 Ciclismo | Colle Delle Finestre / Harry Talbot
Ciclismo | Richard Carapaz Mur Kigali Rwanda 2025 World Cycling Championships
91/148 Ciclismo | Richard Carapaz Mur Kigali Rwanda 2025 World Cycling Championships / Gary Main
Ciclismo | Wout van Aert, Cyclocross in optima forma at Dendermonde, Belgium
92/148 Ciclismo | Wout van Aert, Cyclocross in optima forma at Dendermonde, Belgium / Pim Waslander
Ciclismo | Cycling is a Serious Thing. No Matter The Conditions, The Race Goes On.
93/148 Ciclismo | Cycling is a Serious Thing. No Matter The Conditions, The Race Goes On. / Xavier Pereyron
Ciclismo | It's Primoz's Time
94/148 Ciclismo | It's Primoz's Time / Quentin Joly
Deportes hípicos | Jumping Amsterdam
95/148 Deportes hípicos | Jumping Amsterdam / Klaas Jan Van Der Weij
Deportes hípicos | Sunset
96/148 Deportes hípicos | Sunset / Edward Whitaker
Deportes hípicos | On The Landing Side
97/148 Deportes hípicos | On The Landing Side / Alan Crowhurst
Deportes hípicos | The Last Breath, Palio Di Siena
98/148 Deportes hípicos | The Last Breath, Palio Di Siena / Alexandre Baloukjy
Deportes hípicos | White Turf The Race
99/148 Deportes hípicos | White Turf The Race / Heidi Feldmann
Deportes hípicos | Master At Work
100/148 Deportes hípicos | Master At Work / Patrick McCann
Deportes hípicos | Poetry In Motion
101/148 Deportes hípicos | Poetry In Motion / Mohammed Habib
Deportes hípicos | Left Hanging
102/148 Deportes hípicos | Left Hanging / Skip Dickstein
Deportes hípicos | Falling
103/148 Deportes hípicos | Falling / Tom Jenkins
Fórmula 1 | Singapore F1
104/148 Fórmula 1 | Singapore F1 / Fazry Ismail
Fórmula 1 | Low Visibility In Melbourne
105/148 Fórmula 1 | Low Visibility In Melbourne / Jayce Illman
Fórmula 1 | Oscar Piastri, McLaren F1 Team, During The 2025 British Grand Prix At Silverstone
106/148 Fórmula 1 | Oscar Piastri, McLaren F1 Team, During The 2025 British Grand Prix At Silverstone / Cedric Marcadier
Fórmula 1 | Singapore Sling
107/148 Fórmula 1 | Singapore Sling / Florent Gooden
Fórmula 1 | Eau Rouge F1 Train
108/148 Fórmula 1 | Eau Rouge F1 Train / Florent Gooden
Fórmula 1 | Sparks
109/148 Fórmula 1 | Sparks / Sándor Csudai
Fórmula 1 | Sakura Drift
110/148 Fórmula 1 | Sakura Drift / Voon Wah Wong
Fórmula 1 | Fast and Furious
111/148 Fórmula 1 | Fast and Furious / Syamil Sapari
Fórmula 1 | Max Verstappen, Silverstone
112/148 Fórmula 1 | Max Verstappen, Silverstone / Tom Martin
Golf | Fore
113/148 Golf | Fore / K.C. Alfred
Golf | Instagram Golf
114/148 Golf | Instagram Golf / Jon Ferrey
Golf | Rory's Grand Slam
115/148 Golf | Rory's Grand Slam / Matthew Harris
Golf | Hideki Matsuyama Plays From The Sand
116/148 Golf | Hideki Matsuyama Plays From The Sand / David Cannon
Golf | Colin Montgomerie
117/148 Golf | Colin Montgomerie / Octavio Passos
Golf | Reading The Line
118/148 Golf | Reading The Line / Tyrone Winfield
Golf | Dan Erickson
119/148 Golf | Dan Erickson / Octavio Passos
Golf | Beating The Odds
120/148 Golf | Beating The Odds / Richard Heathcote
Golf | The Land Is Larger
121/148 Golf | The Land Is Larger / Stefano Di Maria
Gimnasia | Maddie Komoroski On Balance Beam
122/148 Gimnasia | Maddie Komoroski On Balance Beam / Ashley Ray
Gimnasia | Trust
123/148 Gimnasia | Trust / Christian Degroote
Gimnasia | Glow
124/148 Gimnasia | Glow / Jaime Crawford
Gimnasia | Poise In Motion
125/148 Gimnasia | Poise In Motion / Arnab Sarkar
Gimnasia | Framed
126/148 Gimnasia | Framed / Iris van den Broek
Gimnasia | Grip & Flight
127/148 Gimnasia | Grip & Flight / Rio Leonelle Deluvio
Gimnasia | Under The Lights
128/148 Gimnasia | Under The Lights / Lars Baron
Gimnasia | Duo
129/148 Gimnasia | Duo / Jan Wagner
Gimnasia | Parallel Focus
130/148 Gimnasia | Parallel Focus / Liz Vivien Höser
Hockey hielo | Dejected
131/148 Hockey hielo | Dejected / Jonas Ljungdahl
Hockey hielo | Devils Over Rangers
132/148 Hockey hielo | Devils Over Rangers / Andrew Maclean
Hockey hielo | Hockey Fight
133/148 Hockey hielo | Hockey Fight / Eli Rehmer
Hockey hielo | Jubilation
134/148 Hockey hielo | Jubilation / Bruce Bennett
Hockey hielo | Snowstorm
135/148 Hockey hielo | Snowstorm / Bruce Bennett
Hockey hielo | Self-Reflecting
136/148 Hockey hielo | Self-Reflecting / Josh Lavallee
Hockey hielo | Huddle Up
137/148 Hockey hielo | Huddle Up / Jonas von Hofsten
Hockey hielo | This Fan Is Tired
138/148 Hockey hielo | This Fan Is Tired / Sergejs Baranovskis
Hockey hielo | Goal!
139/148 Hockey hielo | Goal! / Jonas von Hofsten
Artes marciales | Direct Impact
140/148 Artes marciales | Direct Impact / Darrian Traynor
Artes marciales | Pain & Sacrifice
141/148 Artes marciales | Pain & Sacrifice / David Fogarty
Artes marciales | In The Eye Of The Storm
142/148 Artes marciales | In The Eye Of The Storm / Farès Chafai
Artes marciales | Nose Shoot
143/148 Artes marciales | Nose Shoot / Arturo Ramírez
Artes marciales | Finishing Left
144/148 Artes marciales | Finishing Left / Ed Mulholland
Artes marciales | Woo Hoo, The Reel Victory
145/148 Artes marciales | Woo Hoo, The Reel Victory / Gamy Rivera
Artes marciales | Breaking Balance
146/148 Artes marciales | Breaking Balance / Gabriela Murgeanu Sabau
Artes marciales | Frozen Impact
147/148 Artes marciales | Frozen Impact / Reza Goodary
Artes marciales | The Rear Fury
148/148 Artes marciales | The Rear Fury / Reza Goodary

