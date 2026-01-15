Las mejores fotos de deportes en el mundo en 2025

La foto ganadora de los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon.
/ Edgar Su
Los World Sports Photography Awards, patrocinados por Canon, han anunciado que la fotografía
"CARLOS' SHADOW HITS A BALL" (La sombra de Carlos golpea una pelota), de EDGAR SU, ha sido elegida ganadora absoluta de la edición de 2026, en la cual se han superado todos los récords de participación anteriores.
Como únicos premios deportivos mundiales dedicados exclusivamente a la fotografía deportiva, las candidaturas representan el trabajo de los mejores fotógrafos deportivos profesionales de todo el mundo, que pueden verse en la página web de
World Sports Photography Awards.
1/148
Deportes acuáticos | El inframundo
/
Beatriz Ryder da Costa
2/148
Deportes de raqueta | Kim Nayeong, WTT Foz do Iguaçu
/
Abelardo Mendes Jr
3/148
Rugby | Haka de Nueva Zelanda
/
Andrew Dowling
4/148
Deportes equinos | Reflexión equina
/
Morgan Treacy
5/148
Deportes de invierno | Norte
/
Germain Favre-Felix
6/148
Otros | Combate
/
Anna Zinovieva
7/148
Deportes extremos y urbanos | Kickflippin' India
/
Martin Bissig
8/148
Atletismo | Cohete de Tokio
/
Kenjiro Matsuo
9/148
Golf | Tommy Fleetwood emerge de un seto
/
David Cannon
10/148
Tenis | La sombra de Carlos golpea una pelota
/
Edgar Su
11/148
Fútbol Americano | Un jugador, 110.000 aficionados gritando
/
Christian Gresko
12/148
Fórmula 1 | Salida del túnel
/
Luca Martini
13/148
Baloncesto | Escapada para tomar la delantera
/
Bob Donnan
14/148
Hockey hielo | Última línea de defensa
/
Sophia Sandurskaya
15/148
Lugares y vistas | Vista de Campeonato
/
Andrew Hancock
16/148
Fútbol | Pasión blanco y negra
/
Luis Amaral
17/148
Béisbol | Burbuja
/
Steph Chambers
18/148
Ciclismo | Vistas Desde El Abandono
/
Aritz Arambarri Goenaga
19/148
Gimnasia | Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica, Río de Janeiro 2025
/
Buda Mendes
20/148
Boxeo | Uppercut
/
Alexis Goudeau
21/148
Deportes de Motor | Ford emergente
/
Mwangi Kirubi
22/148
Cricket | India vs England Layers
/
Richard Heathcote
23/148
Natación y buceo | Tomando un respiro
/
Carel du Plessis
24/148
Artes Marciales | Ataque de sumo inusual
/
Tom Jenkins
25/148
Fútbol | Triple Problema
/
Erçin Ertürk
26/148
Fútbol | Felicidad a 110km_h
/
Florencia Tan Jun
27/148
Fútbol | Champions
/
Alexander Hassenstein
28/148
Fútbol | Una rueda de carro de extremidades
/
Conor Molloy
29/148
Fútbol | El jugador del Oporto Borja Sainz celebra su gol con una llama de dragón en la punta del dedo
/
Raurino Monteiro
30/148
Fútbol | Bola de cabeza
/
Jürgen Fromme
31/148
Caoimhin Kelleher vs Cristiano Ronaldo
/
Henrique Casinhas
32/148
Las leyendas nunca mueren
/
Jacob González
33/148
Sin título
/
Jorge Monteiro
34/148
Fútbol americano | Rompiendo el avión
/
Crawford Ifland
35/148
Fútbol americano | Hacia la luz
/
Kathryn Riley
36/148
Fútbol americano | Campeonato de saltos
/
Andrew Hancock
37/148
Fútbol americano | Touchdown con voltereta hacia atrás
/
Al Bello
38/148
Fútbol americano | Juego de niños
/
Ben Krause
39/148
Fútbol americano | Rodeado
/
Kevin Sabitus
40/148
Fútbol americano | POV
/
Kyle Zedaker
41/148
Fútbol americano | Vuelan las águilas vuelan
/
Kevin Sabitus
42/148
Fútbol americano | Pateando a través de la luz
/
Kevin Jairaj
43/148
Deportes acuáticos | Ojo en la pelota
/
Noel McIntyre
44/148
Deportes acuáticos | Bailando hacia la luz
/
Peter Chamberlain
45/148
Deportes acuáticos | Sobre la luna
/
Andre Magarao
46/148
Deportes acuáticos | Paraísos del surf
/
Josef Hinterleitner
47/148
Deportes acuáticos | Desafío de olas grandes de Nazaré
/
Metin Aktaş
48/148
Deportes acuáticos | Razor
/
Petr Slavik
49/148
Deportes acuáticos | No bucear
/
Pierluigi Nisi
50/148
Deportes acuáticos | Gigantes
/
Raido Nurk
51/148
Deportes acuáticos | Nubes rompientes
/
Scott Ruzzene
52/148
Atletismo | Más Debajo
/
Chet White
53/148
Atletismo | Por encima del resto
/
Christian Petersen
54/148
Atletismo | Tara
/
Aleksandar Plavevski
55/148
Atletismo | Noah
/
Aleksandar Plavevski
56/148
Atletismo | Campeones bajo la lluvia
/
Abbie Parr
57/148
Atletismo | Bajo el foco
/
Pawel Skraba
58/148
Atletismo | Expresión
/
Paul Harding
59/148
Atletismo | Perseverancia
/
Emilee Chinn
60/148
Atletismo | Vacío al final
/
Timothy Healy
61/148
Béisbol | El bicho
/
Geoffery Stellfox
62/148
Béisbol | Victoria Vladdy
/
Daniel Shirey
63/148
Béisbol | Home Run desde arriba
/
Daniel Shirey
64/148
Béisbol | Bucear
/
Justin Casterline
65/148
Béisbol | Cascada
/
Jennifer Buchanan
66/148
Béisbol | Cepillado hacia atrás
/
Matt Fraser
67/148
Béisbol | Séptimo partido
/
Patrick Smith
68/148
Béisbol | Alrededor de la etiqueta
/
Lachlan Cunningham
69/148
Béisbol | El montículo
/
Shi Tang
70/148
Baloncesto | Shadow Swish con Mo Soluade
/
Brian Bosche
71/148
Baloncesto | Ojo en la pelota
/
Al Bello
72/148
Baloncesto | Tapón feroz
/
Andrew Hancock
73/148
Baloncesto | Sin título
/
Alex Halloway
74/148
Baloncesto | Batalla
/
Tom Weller
75/148
Baloncesto | El base de Oklahoma, Duke Miles, se rompe un diente tras caer por un balón suelto
/
Gerald Long
76/148
Baloncesto | Balón enojado
/
Mark Fredesjed Cristino
77/148
Baloncesto | A la altura de las circunstancias
/
Bob Donnan
78/148
Boxeo | Double Whammy
/
Darren Burns
79/148
Boxeo | Samaking
/
Alexis Goudeau
80/148
Boxeo | Celebration
/
Alexis Goudeau
81/148
Boxeo | Untitled
/
Andy Couldridge
82/148
Boxeo | Knuckle Sandwich
/
Darren Burns
83/148
Boxeo | Over The Ropes
/
Richard Pelham
84/148
Boxeo | Fitch Takes A Tumble
/
Mark Robinson
85/148
Boxeo | Unflinching
/
Mikael Ona
86/148
Boxeo | I Am Going To Win
/
Nick Alston
87/148
Ciclismo | Rue L'epic Was EPIC
/
Jasper Jacobs
88/148
Ciclismo | WVA In The Temple Of The Mud
/
Billy Ceusters
89/148
Ciclismo | Pauline Ferrand-Prévot Wins The Tour De France
/
Ashley & Jered Gruber
90/148
Ciclismo | Colle Delle Finestre
/
Harry Talbot
91/148
Ciclismo | Richard Carapaz Mur Kigali Rwanda 2025 World Cycling Championships
/
Gary Main
92/148
Ciclismo | Wout van Aert, Cyclocross in optima forma at Dendermonde, Belgium
/
Pim Waslander
93/148
Ciclismo | Cycling is a Serious Thing. No Matter The Conditions, The Race Goes On.
/
Xavier Pereyron
94/148
Ciclismo | It's Primoz's Time
/
Quentin Joly
95/148
Deportes hípicos | Jumping Amsterdam
/
Klaas Jan Van Der Weij
96/148
Deportes hípicos | Sunset
/
Edward Whitaker
97/148
Deportes hípicos | On The Landing Side
/
Alan Crowhurst
98/148
Deportes hípicos | The Last Breath, Palio Di Siena
/
Alexandre Baloukjy
99/148
Deportes hípicos | White Turf The Race
/
Heidi Feldmann
100/148
Deportes hípicos | Master At Work
/
Patrick McCann
101/148
Deportes hípicos | Poetry In Motion
/
Mohammed Habib
102/148
Deportes hípicos | Left Hanging
/
Skip Dickstein
103/148
Deportes hípicos | Falling
/
Tom Jenkins
104/148
Fórmula 1 | Singapore F1
/
Fazry Ismail
105/148
Fórmula 1 | Low Visibility In Melbourne
/
Jayce Illman
106/148
Fórmula 1 | Oscar Piastri, McLaren F1 Team, During The 2025 British Grand Prix At Silverstone
/
Cedric Marcadier
107/148
Fórmula 1 | Singapore Sling
/
Florent Gooden
108/148
Fórmula 1 | Eau Rouge F1 Train
/
Florent Gooden
109/148
Fórmula 1 | Sparks
/
Sándor Csudai
110/148
Fórmula 1 | Sakura Drift
/
Voon Wah Wong
111/148
Fórmula 1 | Fast and Furious
/
Syamil Sapari
112/148
Fórmula 1 | Max Verstappen, Silverstone
/
Tom Martin
113/148
Golf | Fore
/
K.C. Alfred
114/148
Golf | Instagram Golf
/
Jon Ferrey
115/148
Golf | Rory's Grand Slam
/
Matthew Harris
116/148
Golf | Hideki Matsuyama Plays From The Sand
/
David Cannon
117/148
Golf | Colin Montgomerie
/
Octavio Passos
118/148
Golf | Reading The Line
/
Tyrone Winfield
119/148
Golf | Dan Erickson
/
Octavio Passos
120/148
Golf | Beating The Odds
/
Richard Heathcote
121/148
Golf | The Land Is Larger
/
Stefano Di Maria
122/148
Gimnasia | Maddie Komoroski On Balance Beam
/
Ashley Ray
123/148
Gimnasia | Trust
/
Christian Degroote
124/148
Gimnasia | Glow
/
Jaime Crawford
125/148
Gimnasia | Poise In Motion
/
Arnab Sarkar
126/148
Gimnasia | Framed
/
Iris van den Broek
127/148
Gimnasia | Grip & Flight
/
Rio Leonelle Deluvio
128/148
Gimnasia | Under The Lights
/
Lars Baron
129/148
Gimnasia | Duo
/
Jan Wagner
130/148
Gimnasia | Parallel Focus
/
Liz Vivien Höser
131/148
Hockey hielo | Dejected
/
Jonas Ljungdahl
132/148
Hockey hielo | Devils Over Rangers
/
Andrew Maclean
133/148
Hockey hielo | Hockey Fight
/
Eli Rehmer
134/148
Hockey hielo | Jubilation
/
Bruce Bennett
135/148
Hockey hielo | Snowstorm
/
Bruce Bennett
136/148
Hockey hielo | Self-Reflecting
/
Josh Lavallee
137/148
Hockey hielo | Huddle Up
/
Jonas von Hofsten
138/148
Hockey hielo | This Fan Is Tired
/
Sergejs Baranovskis
139/148
Hockey hielo | Goal!
/
Jonas von Hofsten
140/148
Artes marciales | Direct Impact
/
Darrian Traynor
141/148
Artes marciales | Pain & Sacrifice
/
David Fogarty
142/148
Artes marciales | In The Eye Of The Storm
/
Farès Chafai
143/148
Artes marciales | Nose Shoot
/
Arturo Ramírez
144/148
Artes marciales | Finishing Left
/
Ed Mulholland
145/148
Artes marciales | Woo Hoo, The Reel Victory
/
Gamy Rivera
146/148
Artes marciales | Breaking Balance
/
Gabriela Murgeanu Sabau
147/148
Artes marciales | Frozen Impact
/
Reza Goodary
148/148
Artes marciales | The Rear Fury
/
Reza Goodary