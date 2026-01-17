Laia Sanz remolca a Nani Roma hasta una gasolinera para poder llegar al control.
Laia Sanz remolca a Nani Roma hasta una gasolinera para poder llegar al control. / Charly López | Efe

Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa

Al-Attiyah y Brabec dejan el Dakar 2026 prácticamente decidido en una penúltima etapa de exhibición

Las mejores fotos del Rally Dakar | undécima etapa

Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
1/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
2/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
3/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
4/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
5/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
6/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
7/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
8/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / Efe
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
9/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
10/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
11/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
12/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
13/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
14/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
15/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
16/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
17/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
18/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
19/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
20/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
21/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
22/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
23/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
24/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
25/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
26/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
27/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
28/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
29/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
30/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
31/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa
32/32 Las mejores fotos del Rally Dakar | duodécima etapa / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats