Jonas Vingegaard se impone al esprint en Limone Piamonte.
Jonas Vingegaard se impone al esprint en Limone Piamonte. / Matteo Secci | Europa Press

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2

Vingegaard cae en la trampa de la rotonda pero acaba de rojo

Redacción Deportes

Limone Piamonte (Italia), 25 de agosto 2025 - 00:02

La trampa de la segunda etapa de la 80ª Vuelta a España no estaba en el exigente final de Limone Piemonte, sino a 26,3 kilómetros de la meta en una rotonda que, combinada con la lluvia, mandó a más de una veintena de ciclistas al suelo.

Entre los afectados se encontraba el gran favorito a la victoria final en la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), aunque terminó anotándose el triunfo parcial y vistiéndose por primera vez de rojo.

