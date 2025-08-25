Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2

La trampa de la segunda etapa de la 80ª Vuelta a España no estaba en el exigente final de Limone Piemonte, sino a 26,3 kilómetros de la meta en una rotonda que, combinada con la lluvia, mandó a más de una veintena de ciclistas al suelo.
Entre los afectados se encontraba el gran favorito a la victoria final en la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), aunque terminó anotándose el triunfo parcial y vistiéndose por primera vez de rojo.
1/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
2/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
3/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
4/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
5/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
6/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
7/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
8/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
9/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
10/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
11/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
12/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
13/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
14/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
15/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
16/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
17/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
18/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
19/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
20/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
21/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
22/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
23/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
24/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
25/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
26/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
27/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
28/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
29/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe
30/30Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 2/Javier Lizón | Efe