Las mejores imágenes de la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025
Miles de corredores, con o sin disfraz, llenaron de color la carrera y aquí pueden buscarse entre las mejores imágenes del gran noche
La Nocturna de Sevilla pone luz a la noche con su tradicional marea naranja
Más allá de los ganadores oficiales, la gran protagonista de la carrera volvió a ser la marea naranja de corredores que llenaron de color y alegría las calles del casco antiguo. Disfrazados, al trote o andando, miles de sevillanos participaron en este recorrido de más de ocho kilómetros y medio, convirtiendo la cita en una fiesta colectiva donde lo importante era pasar un rato divertivo.
Aquí puedes encontrar las imágenes de todos los sevillanos que hicieron única esta jornada:
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (I).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (II).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (III).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (IV).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (V).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (VI).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (VII).
- Búscate en la Carrera Nocturna del Gualquivir (VIII).
- El vídeo resumen de la Carrera Nocturna del Gualquivir.
También te puede interesar