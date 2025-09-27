EL TIEMPO
Lluvias para el último fin de semana de septiembre

Las mejores imágenes de la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025

Miles de corredores, con o sin disfraz, llenaron de color la carrera y aquí pueden buscarse entre las mejores imágenes del gran noche

La Nocturna de Sevilla pone luz a la noche con su tradicional marea naranja

Carrera Nocturna del Guadalquivir
Carrera Nocturna del Guadalquivir / José Ángel García
M. H.

Sevilla, 27 de septiembre 2025 - 09:19

Más allá de los ganadores oficiales, la gran protagonista de la carrera volvió a ser la marea naranja de corredores que llenaron de color y alegría las calles del casco antiguo. Disfrazados, al trote o andando, miles de sevillanos participaron en este recorrido de más de ocho kilómetros y medio, convirtiendo la cita en una fiesta colectiva donde lo importante era pasar un rato divertivo.

Aquí puedes encontrar las imágenes de todos los sevillanos que hicieron única esta jornada:

También te puede interesar

Lo último

stats