Las mejores imágenes de la Carrera Nocturna del Guadalquivir 2025

Más allá de los ganadores oficiales, la gran protagonista de la carrera volvió a ser la marea naranja de corredores que llenaron de color y alegría las calles del casco antiguo. Disfrazados, al trote o andando, miles de sevillanos participaron en este recorrido de más de ocho kilómetros y medio, convirtiendo la cita en una fiesta colectiva donde lo importante era pasar un rato divertivo.

Aquí puedes encontrar las imágenes de todos los sevillanos que hicieron única esta jornada: