Precios
La calle Tetuán de Sevilla está entre las calles comerciales más caras de España

Las mejores imágenes de la Cross Internacional de Itálica 2025

Atletas de todas las edades y nacionalidades protagonizaron dos jornadas llenas de emoción en el entorno arqueológico y aquí puedes buscarte entre las mejores imágenes de la competición

Kwizera vuelve a coronarse en Itálica

Winfred Yavi, del oro en París a la corona en el Cross de Itálica

Búscate en las fotos del Cross de Itálica 2025 | 3
Búscate en las fotos del Cross de Itálica 2025 | 3 / Diputación de Sevilla

Cientos de corredores se citaron en la 43 edición de la Cross Internacional de Itálica el pasado 9 de noviembre, una jornada en las que el conjunto arqueológico de Santiponce fue testigo de una competición digna de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. La carrera, organizada por la Diputación de Sevilla, volvió a congregar tanto a atletas de renombre como a aficionados que convirtieron este entorno Patrimonio de la Humanidad en una marea multicolor de personas de todas las edades y nacionalidades unidas por los valores del deporte.

A continuación, puedes encontrar las imágenes de todos los participantes que hicieron de esta una edición única de la Cross Internacional de Itálica:

También te puede interesar

Lo último

stats