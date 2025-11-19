Las mejores imágenes de la Cross Internacional de Itálica 2025

Cientos de corredores se citaron en la 43 edición de la Cross Internacional de Itálica el pasado 9 de noviembre, una jornada en las que el conjunto arqueológico de Santiponce fue testigo de una competición digna de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. La carrera, organizada por la Diputación de Sevilla, volvió a congregar tanto a atletas de renombre como a aficionados que convirtieron este entorno Patrimonio de la Humanidad en una marea multicolor de personas de todas las edades y nacionalidades unidas por los valores del deporte.

A continuación, puedes encontrar las imágenes de todos los participantes que hicieron de esta una edición única de la Cross Internacional de Itálica: