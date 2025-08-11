Montse Tomé, destituida como seleccionadora nacional

La Federación Española de Fútbol (RFEF), presidida por Rafael Louzán, ha decidido destituir a la seleccionadora nacional de fútbol femenino, Montse Tomé, tras el subcampeonato logrado en la Eurocopa 2025.

La continuidad de Tomé estaba en el aire y los directivos han tomado la decisión definitiva tras el estudio del informe deportivo. Dentro de la RFEF existía una corriente liderada por Reyes Bellver, la directora de fútbol femenino, que apostaba por el cambio y la búsqueda de un nuevo perfil para el cargo.

La cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París hace un año y la pérdida de la final de la Eurocopa este verano, en la tanda de penaltis ante Inglaterra, pusieron sobre la mesa el reemplazo de Tomé.

El nombre que se ha confirmado como sustituta en la Federación para ser la nueva seleccionadora española femenina es Sonia Bermúdez, exjugadora internacional que ya integra la RFEF trabajando en categorías inferiores al mando de la categoría sub 23, que desaparece. Iraia Iturregui será su ayudante en el cargo de seleccionadora.

Montse Tomé, en el cargo desde que relevó a Jorge Vilda en septiembre de 2023, tras la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dirigió a España a la conquista de una Liga de Naciones, un subcampeonato de Eurocopa y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos.

Además, ha situado a la selección española como número uno en la clasificación mundial de la FIFA de selecciones femeninas de fútbol, por delante de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra.