Muere el futbolista Lucas Pires tras ser apuñalado con una botella rota: su hermano es el principal sospechoso

Lucas Pires, futbolista argentino de 29 años, ha muerto tras ser apuñalado con una botella rota durante una pelea callejera en el barrio bonaerense de La Matanza. El delantero, que había militado en el Almirante Brown de Isidro Casanova, murió en el Hospital Néstor Kirchner tras perder demasiada sangre por una profunda herida en el brazo. Su hermano, que huyó del lugar, es el principal sospechoso del homicidio.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, donde Pires mantuvo una acalorada discusión con otro hombre que, según diversos medios locales que publicaron imágenes del suceso, le agredió con una botella rota. El corte le cercenó una arteria en el brazo, provocando una hemorragia que los servicios médicos no pudieron controlar pese al traslado urgente al centro hospitalario.

El exequipo del jugador expresó su pesar mediante un comunicado oficial: "El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", publicó la entidad deportiva en sus canales oficiales.

Investigación por homicidio intrafamiliar

La Fiscalía de Homicidios de La Matanza se ha hecho cargo del caso, que investiga como un crimen intrafamiliar. Las autoridades buscan activamente al hermano del fallecido, quien se dio a la fuga tras el ataque y es considerado el principal sospechoso del homicidio. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la fatal agresión.