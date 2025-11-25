Nadal, sobre Alcaraz y Sinner: “Hemos contribuido a que puedan ser competidores feroces sin odiar al rival”

Rafael Nadal ha dejado la competición y su carrera profesional hace ahora un año y ha analizado su trayectoria y vivencias durante una entrevista en Universo Valdano, emitida por Movistar. El balear repasó su retirada, sus grandes logros deportivos —entre los que destaca su idilio con Roland Garros, donde conquistó 14 títulos— y cómo es ahora su vida en Manacor, alejado del ritmo frenético del circuito.

A lo largo de la charla, Nadal también se detuvo en su histórica rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic, con quienes compartió más de 15 años de dominio absoluto del tenis mundial. Federer cerró su carrera con 20 títulos de Grand Slam, Nadal con 22, y Djokovic, aún en activo, lidera la clasificación histórica con 24. Entre los tres construyeron la etapa más dominante que recuerda la ATP, acaparando prácticamente todos los grandes títulos durante casi dos décadas.

Nadal destacó la evolución de su relación con ellos: “Al final nos conocemos todos. Cuando juegas contra alguien como Federer o Djokovic sabes que tienes que luchar hasta el final, hacerle sentir que te tiene que ganar”, explicó.

Con el tiempo, esa rivalidad intensa fue transformándose: “¿Amistad? Pasas por fases. Cuando eres joven lo vives todo más intensamente; con los años se suaviza. Hemos terminado nuestras carreras y podemos ir a cenar juntos sin problema. Hemos competido por lo más importante, con rivalidades marcadas pero que siempre se quedaron en la pista. Las relaciones personales han sido de respeto, admiración y cierta amistad. Terminas por apreciar a quienes te han hecho sufrir en la pista, y me siento feliz de ser parte de esa historia”, aseguró.

La nueva rivalidad: Alcaraz y Sinner

Nadal también analizó el presente del tenis mundial, liderado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dominadores absolutos del circuito ATP en 2025. Según el balear, la convivencia y el respeto que caracterizaron al 'Big Three' han influido en la forma en que ambos jóvenes conviven con la presión y la rivalidad.

“Sin quitarles mérito, hemos contribuido a que las nuevas generaciones puedan ser competidores feroces sin odiar al rival. No digo una relación de amistad, porque a ese nivel se mantienen las distancias, pero sí una buena relación a pesar de la gran rivalidad”, afirmó.

Nadal y Alcaraz disputaron juntos los dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024 / EFE

Este 2025 ha sido el año que ha consagrado definitivamente a Alcaraz y Sinner. Ambos se han enfrentado en seis finales, tres de ellas de Grand Slam, en una pugna histórica que ha marcado el ritmo de la temporada. El balance ha caído del lado del murciano con cuatro títulos (Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open), mientras que Sinner conquistó dos (Wimbledon y las ATP Finals).

El curso terminó con Carlos Alcaraz como número 1 del mundo y Jannik Sinner como número 2, confirmando un dominio absoluto que recuerda inevitablemente a la era que gobernaron Nadal, Federer y Djokovic. Y, pese a la intensidad con la que se enfrentan dentro de la pista, ambos han dejado claro en repetidas ocasiones que mantienen una buena amistad fuera de ella, un ejemplo de convivencia que Nadal considera parte del legado que deja su generación.