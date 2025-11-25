Rafa Nadal: "Roland Garros es el récord más importante que tengo"

Rafael Nadal, retirado de la competición profesional desde hace ya un año, ha repasado su exitosa carrera deportiva en una entrevista donde reconoce que lo vivido en Roland Garros ha sido algo único y constituye el logro más especial de su trayectoria.

"Roland Garros, lo que he vivido allí es difícil de comparar con cualquier otro lugar. Esa historia se ha ido construyendo desde el 2005 sin pensar en el más allá, en el año a año, día a día. Para mi es el récord más importante que tengo, el más especial. Se tienen que dar muchas circunstancias para ganar otra vez catorce Roland Garros, en mi caso se han dado", ha declarado el extenista en el programa Universo Valdano de Movistar.

El balear, conocido por sus marcados rituales en pista, ha explicado que contrariamente a lo que muchos piensan, no se considera una persona especialmente supersticiosa, aunque reconoce que necesitaba esas rutinas para mantener su nivel de concentración durante los partidos.

Una retirada sin arrepentimientos

El ganador de 22 Grand Slams ha confesado que en este tiempo alejado de las competiciones ha ganado en tranquilidad. "A nivel personal todo eso te desgasta y no eres todo lo feliz que deberías ser. Soy un superafortunado. Lo malo es que se ha terminado una etapa excepcionalmente bonita para mí. Se ha ido algo que me ha apasionado, competir a alto nivel. Esa adrenalina se queda ahí para siempre", ha destacado.

Nadal destaca que dio todo. "Me fui con la sensación de haber dado hasta la última gota. Llevé mi carrera al límite. Lo más lejos que podía llevarla" y subrayó la cultura deportiva que tuvo desde niño y que marcó su devenir.

Sobre su decisión de retirarse, Nadal ha sido contundente: "No guardo ningún mal recuerdo sobre esta etapa. Gente dice que debería haberlo dejado antes, no tenía sentido el final y para mí sí lo tenía porque uno tiene que actuar en consecuencia como uno es como persona. Apuré mis opciones hasta que ya no había, porque me gustaba mucho lo que hacía".

La influencia familiar y el valor del esfuerzo

El extenista ha recordado la cultura deportiva que recibió desde pequeño y que marcó su carrera. "Yo tenía a mi tío que jugaba en el Mallorca cuando era muy pequeño y cada fin de semana me acuerdo de ver a Miguel Ángel en el Luis Sitjar de Mallorca. Mi familia siempre fue apasionada del deporte. Crecí en un ambiente deportivo. El menos deportista era mi padre, que era el más apasionado del deporte como seguidor".

Respecto a la combinación entre talento y trabajo, Nadal ha sido claro: "Puedes tener el mayor talento del mundo y en un deporte como el mío, como el tenis, no como el fútbol que puedes tener desapariciones y eres un crack, pero en el mío necesitas capacidad de trabajo, disciplina. El talento da un extra pero una parte muy importante es el trabajo".

La relación con Federer y Djokovic

Nadal ha destacado la buena relación que mantiene con Roger Federer y Novak Djokovic, con quienes ha protagonizado una de las mayores rivalidades de la historia del deporte.

"Pasas por fases. Cuando eres más joven vives todo más intensamente. Con los años las cosas se suavizan. Hemos terminado nuestras carreras y podemos ir a cenar juntos sin problema. Hemos competido al máximo nivel por las cosas más importantes, con rivalidades muy marcadas pero que se han quedado en la pista, las relaciones personales han sido de respeto y admiración y cierta amistad con los rivales".

El balear considera que esta relación entre el 'Big Three' ha influido en el buen ambiente que muestran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores jugadores del momento: "Sin quitarles mérito a ellos, que quieren hacer las cosas bien y compiten por lo más importante, hemos contribuido nosotros a que las nuevas generaciones pueden ser un competidor feroz sin odiar al rival".

Su nueva vida tras el tenis

En la actualidad, Nadal no contempla ocupar ningún cargo de relevancia a pesar de su importancia en el mundo del deporte. "No tengo ningún tipo de ambición en un puesto o cargo. Soy feliz donde vivo, no sé si me compensaría trasladarme. Estoy aprendiendo muchas cosas y dedicándome a cosas que no podía dedicarme antes. Para mí necesito estar ocupado, obligaciones, ilusiones".

El extenista ha concluido destacando la importancia de la naturalidad en su carrera: "Intenté ser yo mismo. Natural y seguir lo que mi ética decía que era lo correcto. He sido afortunado porque he sido bien tratado por la afición, por el rival, por la prensa en general. El tenis me ha dado la oportunidad de viajar, de vivir experiencias y estoy agradecido a este deporte y a la vida".