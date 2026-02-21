Punto final para la gran racha del Fundación Cajasol Andalucía (1-3)

Derrota por 1-3 (21-25, 25-17, 17-25 y 20-25) del Fundación Cajasol Andalucía frente al CV Tenerife Libby’s La Laguna en un encuentro marcado por la irregularidad local y el mayor acierto visitante en las fases finales de set. El conjunto nazareno consiguió equilibrar el marcador tras ceder el primero, pero no pudo frenar la dinámica positiva de las tinerfeñas en la Liga Iberdrola.

El inicio fue prometedor para el equipo de Ricardo Torronteras. Un parcial de 10-6 obligó al primer tiempo muerto visitante, pero la reacción insular fue inmediata con un 0-6 que volteó el electrónico (10-12). Las nazarenas sufrieron en la recepción y encontraron dificultades para superar un bloqueo bien plantado en las alas.

Con el empuje ofensivo de Maguilaura Frías y Jada Burse, el choque se equilibró hasta el 13-13 y posteriormente el 18-15. Louise Sansó destacó en la red y la defensa ofreció buenos minutos, con Bianca Polo actuando nuevamente como líbero. Sin embargo, el tramo final del set volvió a penalizar a las locales, que cedieron 21-25 tras varios errores consecutivos.

El segundo parcial mostró la mejor versión andaluza. Con Maguilaura Frías asumiendo protagonismo en ataque, el 9-6 inicial dio confianza al equipo. Jada Burse sumó desde zaguero y, pese a la reacción visitante con el 11-10, el Fundación Cajasol Andalucía logró abrir brecha castigando la recepción rival hasta el 16-11. La defensa y el bloqueo funcionaron con mayor consistencia y el set se cerró con autoridad por 25-17.

Con el 1-1, el tercer set arrancó con mayor precisión del CV Tenerife Libby’s La Laguna, especialmente por las alas. Quin Pelland distribuyó con criterio y el 5-9 obligó al tiempo muerto local. Aunque Lucía Prol rompió un parcial adverso y Frías acercó a las nazarenas (11-13), la falta de contundencia en la red y los errores no forzados facilitaron el despegue visitante hasta el 13-19. Las tinerfeñas dominaron el intercambio y cerraron 17-25.

El cuarto set comenzó con un bloqueo de Louise Sansó para el 5-2, pero la reacción del conjunto dirigido por Ricardo Lemos fue firme. Varias decisiones arbitrales protestadas por el cuadro local coincidieron con el crecimiento visitante, que tomó ventaja (12-17) pese a los intentos de ajuste desde el banquillo nazareno. Sin capacidad de respuesta en el tramo final, el Fundación Cajasol Andalucía terminó cediendo 20-25.

El conjunto sevillano deberá recomponerse rápidamente. Su próxima cita será el 28 de febrero a las 19:30 como visitante ante el CV Alcobendas, en un duelo clave para recuperar sensaciones y estabilidad competitiva.