Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

El delantero murciano Rafa Mir ha sido procesado por un presunto delito de agresión sexual “empleando violencia” por unos hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024, cuando era jugador del Valencia CF. El futbolista, que siempre ha defendido su inocencia, milita actualmente en el Elche CF, cedido por el Sevilla FC.

Según ha adelantado Las Provincias, el jugador tendrá que declarar como procesado el próximo 13 de octubre.

El delantero fue detenido tras la denuncia de una mujer a la que conoció en la madrugada del 1 de septiembre y con la que acudió a su domicilio acompañado de un amigo, el futbolista Pablo Jara, también investigado por una presunta agresión sexual.

Tras pasar dos días en dependencias de la Guardia Civil, Mir fue trasladado al Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria, donde negó los hechos y aseguró que las relaciones fueron consentidas. El jugador quedó en libertad provisional con medidas cautelares, tras no solicitarse prisión por ninguna de las partes.

A Mir se le ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país y establecido una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la denunciante y a la otra mujer que acusó a Jara. Además, tiene la obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF decidió sancionarlo económicamente por el daño reputacional al club, en aplicación del convenio colectivo de LaLiga y la AFE. Tras finalizar la temporada, el delantero regresó al Sevilla, que posteriormente lo cedió al Elche CF, donde ha empezado de forma ilusionante el ariete murciano, que tiene contrato con la entidad nervionense hasta junio de 2027.