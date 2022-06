La final de Copa entre El Salvador y el Ciencias Enerside sigue sin fecha

La Federación Española de Rugby ha emitido su resolución sobre la final de la Copa del Rey entre El Salvador de Valladolid y el Ciencias Enerside. Pero después de tanta tardanza en las fechas sigue sin haber un día fijado para el partido, pues la resolución traslada la responsabilidad a una Comisión Delegada, integrada por los diferentes estamentos del rugby, que será la encargada de establecer la fecha definitiva.

La burocracia federativa, cumpliendo los teóricos plazos legales, alarga definitivamente el procedimiento con los dos equipos ya de vacaciones, pues el Ciencias Enerside, a la vista de todos los acontecimientos, también ha decidido esta semana que todos sus jugadores dejen de estar a disposición del club y del entrenador, Manuel Mazo.

Los diferentes gastos ya eran inasumibles para el club sevillano, sobre todo porque se sigue alargando todo el procedimiento con distintos vericuetos legales y no parece que vaya a existir una conclusión en una fechas oportunas. Eso sí, la Federación Española hace indicar expresamente que la temporada oficial no acababa cuando lo argumentaba El Salvador, sino el 31 de julio de 2022.

En concreto, el escrito alude al artículo 4 del RPC, que dice lo siguiente respecto a la temporada deportiva. “La temporada oficial de rugby dará comienzo el día uno de agosto de cada año y terminará el día treinta y uno de julio del año siguiente”. Es decir, que nada tiene que ver que el último encuentro de División de Honor estuviera previsto para el fin de semana del 4 y 5 de junio con que la temporada deportiva haya terminado, pues esta termina el 31 de julio de 2022 como se ha indicado. Eso, textualmente, es lo que establece la Federación Española, por tanto.

Junto a la resolución, se adjuntan los escritos presentados por el Ciencias Enerside y por El Salvador. No hay más que leer el texto remitido por la entidad vallisoletana para corroborar que no tenía ni la más mínima intención de jugar esta final en esta temporada después de los últimos acontecimientos. Se alude al desgaste por los partidos con las selecciones nacionales, por haber jugado un partido liguero más, las semifinales de la liga en lugar de los cuartos de final e incluso ¡por haber llegado más lejos en la competición sub 23!

Todo eso se produce después de argumentar que ya estaba haciendo un favor, sin comillas siquiera, al Ciencias Enerside por no haber exigido el título sin tener que jugar la final. "Desde el Club de Rugby el Salvador no quisimos recurrir el nombramiento como finalista del Club de Rugby Ciencias, a pesar de que ello habría otorgado a Club de Rugby El Salvador la posibilidad de obtener el título de Copa del Rey sin ni siquiera jugarla. Difícilmente se puede acusar a nuestro Club de “no querer disputar la Copa”, cuando dicho llanamente, desde este Club y llegado el momento decidimos mirar a otro lado y no recurrir, con el único objetivo de que se pudiera jugar la Copa".

El 'desgaste' de El Salvador

El concepto de hacer el favor de disputar la final es evidente por parte de los vallisoletanos y después se exponen los argumentos para no jugarla este año. "Desde la fecha 1 de mayo de 2022 (es decir, fecha en la que se tuvo que jugar final de Copa del Rey), nuestros jugadores han venido disputando distintos partidos (fase final de la Liga M23, en la que no ha participado Ciencias), semifinal de los Play Off de liga (que no ha disputado Ciencias), y una concentración y partido con la selección española (en la que, como ya ha sucedido generalmente a lo largo de la temporada, han estado jugadores de nuestro Club, pero no de Ciencias). Nada de lo que se indica se dice a modo de reproche hacía Ciencias, pero es lógico indicar que nuestro Club ha tenido un desgaste que no ha tenido Ciencias".

Después se agrega que "desde la fecha 1 de mayo (es decir, fecha en la que se tuvo que jugar final de Copa del Rey) también se ha sancionado, lesionado y perjudicado físicamente a nuestros jugadores, siendo hechos (como la sobrecarga de competiciones a la que aludíamos en el párrafo anterior), que no se habrían producido si se hubiera jugado en su momento".

Lo más curioso de todo es que ahora todo queda en manos de una Comisión Delegada formada por cinco miembros entre los que uno de ellos es Juan Carlos Pérez, entrenador de El Salvador, aunque eso no es algo puntual, sino que es un grupo compuesto durante toda la temporada y tampoco es censurable, por tanto.

Tras recogerse un escrito del Estadio de la Cartuja, exponiendo que no hay fechas disponibles en estos momentos, también es llamativo que ahora se pudiera decidir que el partido se disputara antes del 31 de julio de 2022 con los jugadores de los dos equipos ya de vacaciones y muchos de ellos justo en las antípodas del territorio español, es decir, en Nueva Zelanda.