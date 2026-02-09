Los Seahawks conquistan su segunda Super Bowl al imponerse a los Patriots

Los Seattle Seahawks conquistaron su segundo título de Super Bowl tras vencer por 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara. El triunfo llega once años después de su primer campeonato y supone una reivindicación para un equipo que dominó el encuentro de principio a fin con una actuación defensiva sobresaliente y un rendimiento notable en el juego terrestre.

El partido estuvo marcado por la superioridad defensiva de los Seahawks, cuya unidad apodada 'Dark Side' anuló por completo al joven mariscal de campo Drake Maye. El 'quarterback' de Seattle, Sam Darnold, logró el campeonato en su primera temporada con la franquicia, mientras que el corredor Kenneth Walker arrasó con 135 yardas en 27 carreras. El pateador Jason Myers estableció un nuevo récord al acertar cinco goles de campo en el partido y alcanzar los 206 puntos en la temporada.

Dominio total de Seattle en la primera mitad

Con una temperatura de 18 grados centígrados y cielo despejado, el Levi's Stadium ofreció condiciones perfectas para el enfrentamiento entre la mejor defensa de la liga y la segunda mejor ofensiva. Los Seahawks impusieron su ritmo desde el primer drive, que concluyó con un gol de campo de Myers desde las 33 yardas para adelantarse 3-0. Kenneth Walker se convirtió en el gran protagonista ofensivo al encontrar espacios en la defensa rival con carreras de 20 y 29 yardas que facilitaron el segundo gol de campo.

Al descanso, el marcador reflejaba un contundente 9-0 que dejaba claro el dominio absoluto de los Seahawks. Los Patriots apenas consiguieron cuatro primeros down en los dos primeros cuartos, con Drake Maye completando únicamente seis de once pases y su equipo sumando tan solo 51 yardas. La presión constante de la defensa de Seattle sobre el segundo mariscal de campo más joven en disputar un Super Bowl resultó asfixiante.

Bad Bunny protagoniza el espectáculo del descanso

El intermedio del partido tuvo como estrella a Bad Bunny, quien ofreció un espectáculo completamente en español, algo inédito en los 60 años de historia del Super Bowl. La actuación del artista puertorriqueño hizo bailar a más de 68.000 espectadores de diversas nacionalidades que llenaban el estadio. Entre el público destacaba la presencia de personalidades como el extenista Roger Federer, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y los actores Kevin Costner y Adam Sandler.

Sentencia definitiva en el último cuarto

La segunda mitad mantuvo el guión establecido, con los Patriots sin encontrar soluciones ofensivas ante la férrea defensa rival. Myers continuó su exhibición anotando su cuarto gol de campo desde las 41 yardas, batiendo el récord de goles de campo en una temporada y ampliando la ventaja hasta 12-0. El momento decisivo llegó al final del tercer período cuando Drake Maye cometió un fumble forzado por Derick Hall y recuperado por Byron Murphy en la línea de 37 yardas.

Seattle no desaprovechó la oportunidad y Sam Darnold conectó con AJ Barner un pase de anotación de 16 yardas que estableció el 19-0 con 13:24 por jugar. Fue el primer 'touchdown' de Darnold en la noche, que terminó con 202 yardas lanzadas. Ya sin presión, Maye encontró a Mack Hollins con un pase de 35 yardas para el primer tanto de los Patriots, evitando así el primer blanqueamiento en la historia del Super Bowl.

Cifras definitivas del encuentro

El mariscal de campo de New England cometió poco después otro fumble que Uchenna Nwosu aprovechó para recorrer 45 yardas hasta la zona de anotación, estableciendo el definitivo 29-7. Drake Maye terminó siendo interceptado en dos ocasiones y solo pudo sumar sus 202 yardas aéreas y dos pases de 'touchdown' cuando el partido estaba prácticamente decidido. La última anotación de Rhamondre Stevenson mediante una recepción de siete yardas únicamente sirvió para las estadísticas finales. Los fuegos artificiales iluminaron el Levi's Stadium para certificar que los Seahawks se unían al club de franquicias con dos títulos de Super Bowl en su historia.