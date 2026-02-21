El Simón Verde Sport Cocos Sevilla pasa un examen decisivo en San Cugat con la tabla al límite

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta este sábado una de esas citas que marcan tendencia. A las 13:00 horas, en el campo de La Guinardera y con arbitraje del valenciano Federico Javier Japas, el conjunto hispalense se mide al Sant Cugat en un duelo directo con la clasificación completamente comprimida.

La igualdad es máxima. Las sevillanas ocupan la quinta plaza, empatadas a puntos con Complutense Cisneros, mientras que por detrás hasta tres equipos suman 15 puntos. Entre el cuarto y el último clasificado apenas hay margen, lo que convierte cada jornada en un ejercicio de supervivencia competitiva. Un triunfo puede abrir brecha; una derrota, meter de lleno en la zona caliente.

El cuerpo técnico formado por Irene Romero Perdi y Michel Hogg encara el encuentro con una baja sensible: la de su apertura Blanca Ruiz, pieza importante en la dirección del juego. Aun así, el equipo viajará con un quince titular de garantías compuesto por Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Marina San Román, Katie Barnes, María Estepa, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Sofía Brussoni, Concha Moreno, Valeria Vera, Idaira García, Marta Carmona Arahal y Lea Ducher. Completan la expedición Nora Colorado, Saly Sarhane, Elena Vallejo, Carmen Mele Fernández, Guadalupe Martínez, Valle Viñas, Irene León y Lucía Aguayo.

La entrenadora Irene Romero no esconde la trascendencia del choque. Considera que el momento es crucial para buena parte de los equipos, ya que la igualdad obliga a no fallar. Sant Cugat, explica, es un rival ordenado, con buena velocidad de circulación y capaz de aprovechar los espacios si se le concede iniciativa. La respuesta sevillana pasa por una defensa firme, bien organizada y contundente en el contacto.

La clave, insiste el cuerpo técnico, estará en la intensidad sostenida. No basta con buenos tramos: el equipo necesitará garra, agresividad controlada y precisión en la ejecución del juego base durante los ochenta minutos. La concentración comenzó a trabajarse desde principios de semana con un objetivo claro: sumar puntos y alejarse de la zona de riesgo.

El Sant Cugat, que cierra actualmente la clasificación por average, cuenta con una plantilla de nivel y experiencia internacional. En su delantera sobresale la primera línea Mireia de Andrés y la segunda línea danesa Kinza Olsen, mientras que en la línea de tres cuartos destacan nombres como Elisabeth Segarra, Ana Harris o Esther Moraleda. La pareja de medios formada por Sira Cabrera e Inés Bueso-Inchausti aporta criterio y ritmo, y desde el fondo Ana Cook ofrece seguridad en el juego aéreo.

El escenario, por tanto, no admite relajación. Para el Simón Verde Sport Cocos Sevilla, cada fase estática, cada salida de la melé y cada defensa en campo propio pueden inclinar la balanza. La clasificación no permite cálculos a largo plazo: el presente se juega este sábado en La Guinardera.

Con la tabla al rojo vivo y varios equipos separados por mínimos detalles, el partido adquiere dimensión estratégica. Las sevillanas saben que sumar fuera de casa en un enfrentamiento directo puede ser un punto de inflexión en la temporada. Todo está preparado para un duelo de alta tensión competitiva, donde el marcador final puede redefinir la zona media y baja de la tabla.