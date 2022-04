El trabajo del Ciencias Enerside no encuentra el premio de la final de la Copa de rugby (23-18)

El Ciencias Enerside no pudo culminar su buen trabajo en Las Terrazas y se quedó fuera de la final de la Copa del Rey al caer frente al Lexus Alcobendas, triple campeón de la competición, por un ajustado 23-18 que les da a los madrileños la plaza para estar en el Estadio de la Cartuja en esta cita del rugby nacional.

El equipo de Manolo Mazo mereció más, pero no fue capaz de perforar la defensa del Lexus Alcobendas a pesar de sus intentos de desarrollar un rugby alegre con juego a la mano y sólo pudo anotar a través de los puntapiés de castigo transformados por el irlandés Cormac Fox.

El premio de jugar la final de la Copa del Rey en el año del Cincuentenario de la entidad era muy goloso para el Ciencias Enerside y fue evidente el cuajo del equipo en el transcurso de la primera mitad, donde impuso su dominio en el juego a pesar del ensayo inicial de Sergio Molinero al realizar una intercepción en un intento de apertura de Fox. Los madrileños estaban por delante con un 7-0 en el minuto 8.

Podía haber sido una circunstancia que castigara con dureza a un Ciencias Enerside que en la primera jornada de la liga no había sido capaz de estar a la altura del Lexus Alcobendas ni siquiera con un jugador más sobre el campo desde la primera mitad. Pero esta vez no fue así, en absoluto. Los sevillanos no acusaron esa ventaja inicial y siguieron con su juego para tratar de derribar la defensa local, algo que fueron logrando en las diferentes infracciones que iba señalando de forma didáctica el árbitro. Tres puntapiés de castigo de Cormac Fox le daban la vuelta al marcador hasta situarlo en un 7-9.

Se llevaba media hora de partido y los aficionados sevillanos, muy numerosos, se mostraban orgullosos del juego de su equipo en Las Terrazas. Porque el Ciencias seguía dominando y su apertura irlandés se mostraba muy preciso en todos los lanzamientos para colocar una ventaja de 7-12 antes de que llegara un ensayo de castigo un tanto dudoso a favor de los locales. Encima Enrique Cuadrado, autor de la infracción, veía la tarjeta amarilla, pero Fox volvía a insistir para que en el descanso se registrara una ventaja visitante de 14-15.

Las esperanzas seguían intactas, pero el Lexus Majadahonda también se iba a mostrar acertado tras el intermedio con sus golpes a través de Tomás Granella. Todo estuvo muy igualado hasta llegar con un 20-18 a los minutos finales. Los locales volvieron a acertar para obligar al Ciencias Enerside a buscar un ensayo con el 23-18. Lo intentaron los sevillanos hasta la última jugada, con una touche muy cerca de la línea de marca, pero no hubo acierto en la ejecución y se esfumó la opción de meterse en la final del Estadio de la Cartuja en el año del Cincuentenario.

La pelea del Ciencias Enerside no dio resultado, pero sí fue una evidencia que los grandes del rugby español ya están mucho más cerca y aún queda la opción de la liga en los play off de la División de Honor. Nada se puede descartar con este buen equipo.