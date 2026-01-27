Tragedia en Grecia: mueren varios aficionados del PAOK en un accidente de tráfico cuando viajaban a Lyon

Al menos siete personas, todas ellas aficionados del PAOK de Salónica de Grecia, han muerto este martes en un grave accidente de tráfico ocurrido en el oeste de Rumanía, cuando viajaban desde la ciudad griega hasta Francia para asistir al partido que su equipo disputará el próximo jueves frente al Olympique de Lyon, correspondiente a la UEFA Europa League, según apuntan varios medios de comunicación griegos.

En el siniestro se vieron implicados la propia furgoneta en la que viajaban los hinchas del PAOK y un camión cisterna, en un accidente registrado en la comarca de Timiș, de acuerdo con las autoridades rumanas. En dicha furgoneta viajaban diez personas, una más de las plazas autorizadas, según medios griegos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor dela furgoneta invadió el carril contrario tras adelantar, impactando de frente contra el camión cisterna, lo que provocó el fatal accidente. Además de las víctimas mortales, tres personas resultaron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

El club griego ha querido dar el pésame y mostrar su tristeza a través de sus redes sociales por el fallecimiento de siete de sus hinchas.

“El accidente involucró a varios vehículos, entre ellos un camión cisterna cargado de alcohol, aunque afortunadamente no se produjeron fugas ni riesgos añadidos”, explicó Raed Arafat, jefe del Departamento de Emergencias. Asimismo, señaló que se solicitó la intervención de helicópteros medicalizados, pero las adversas condiciones meteorológicas impidieron su desplazamiento.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron numerosas ambulancias, efectivos de los servicios sanitarios y un amplio dispositivo de bomberos, que trabajaron durante horas en las labores de rescate, asistencia a los heridos y retirada de los vehículos siniestrados.

El Betis ha expresado sus condolencias

El Real Betis, rival del PAOK la semana pasada en el encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la UEFA Europa League, ha expresado también sus condolencias a través de sus redes sociales. El comunicado completo del club heliopolitano es el siguiente: "El Real Betis Balompié transmite su más sentido pésame por el fallecimiento de @PAOK_FC aficionados tras este trágico accidente y hace llegar su más sentido pésame a sus familiares y al club. Que descanse en paz."