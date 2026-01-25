Triplete de la checa Sikorová para reinar en Dos Hermanas

El Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” vivió este domingo una jornada de carreras intensa, vibrante y marcada por el excelente momento de forma de Denisa Sikorová, que volvió a erigirse como la gran protagonista del turf nacional. La jockey checa, actual líder del escalafón español, firmó una actuación sobresaliente con tres victorias y un segundo puesto en cuatro montas, confirmando su regularidad y su creciente influencia en los grandes premios del calendario.

La reunión, tercera del año en Dos Hermanas, estuvo condicionada por las lluvias recientes, que dejaron una pista blanda y exigente, obligando a jinetes y preparadores a extremar la estrategia. Aun así, el espectáculo estuvo garantizado desde la carrera inaugural, el Premio Aceituna Manzanilla Sevillana, disputado sobre 2.200 metros. En ella, Pasapalabra, siempre fiable, se impuso con una magnífica monta de Ignacio Melgarejo, superando en la recta final a Aniol, que finalmente fue segundo con Václav Janácek, sustituto de Stevie Donohoe tras no dar el peso reglamentario.

La segunda prueba, el Premio Aceituna Gordal Sevillana, reservada a tres años sobre la milla, ofreció uno de los duelos más esperados. Running Hot, con Victoria Alonso, tomó el mando desde la salida y resistió con autoridad los ataques del favorito King Kaid. Por detrás, emergió con fuerza Mi Niño, conducido por Sikorová, que superó en los últimos metros al pupilo de Janácek y selló un brillante segundo puesto para la checa en su primera monta del día.

A partir de ahí, el festival de Sikorová fue total. En el Premio Tattersalls, sobre 1.500 metros, confirmó los pronósticos con The Snapper, encontrando el hueco decisivo en la recta final para imponerse con solvencia. La carrera dejó además una gemela completa para el preparador Óscar Anaya, ya que Smoky Mountain fue segundo, reforzando el dominio de su patio en la jornada.

La emoción se disparó en el hándicap dividido sobre 1.900 metros en arena. En el Premio Aceituna de Dos Hermanas, Catallaxy dio la sorpresa con una monta inteligente y valiente de Denisa Sikorová, imponiéndose en una llegada apretadísima en la que los cuatro primeros cruzaron la meta separados por menos de un cuerpo. Una muestra del equilibrio y la competitividad del lote.

La jornada se cerró con el Premio Aceituna Verdial, primera parte del hándicap, donde Mystified volvió a demostrar su regularidad y capacidad de remate. La checa esperó su momento y lanzó un ataque por el exterior decisivo, superando a Machu Picchu y Magical Beat, mientras el favorito Headhunter no pudo pasar de la cuarta plaza.

Con este triplete, Denisa Sikorová refuerza su condición de referencia del turf español y consolida su sociedad con Óscar Anaya, uno de los entrenadores más sólidos del circuito. La Quíntuple Plus quedó formada por las mantillas 2-6-4-6-5-3, con incidencia de la retirada de Eddy’s Dream, mientras que en la Lototurf el caballo ganador fue el 6.

El Hipódromo de Dos Hermanas volverá a abrir sus puertas el próximo domingo 1 de febrero, con la expectativa de mantener un nivel deportivo que sigue situando al recinto nazareno como uno de los grandes referentes del turf andaluz y nacional.