A la venta las entradas para el España-Turquía para socios béticos y sevillistas

La selección española de fútbol regresa a Sevilla y desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han querido contar con los socios de los dos grandes clubes de la ciudad hispalense: el Real Betis y el Sevilla FC. El encuentro de los pupilos de Luis de la Fuente, correspondiente a la la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante la selección de Turquía, se disputará en el estadio de La Cartuja el martes 18 de noviembre a las 20:45.

La venta preferente se realizará a través de la página web de la propia federación y cada socio bético y sevillista podrá contar con un máximo de cuatro entradas (1 entrada a precio de socio + 3 para acompañantes). El cupo de entradas es limitado y estará disponible desde el 7 de octubre a las 12:00 horas hasta el 9 de octubre a las 12:00 horas, o hasta agotar existencias. Será posible validar varios carnés de socios en una misma operación para facilitar la compra conjunta.

La venta general también se llevará a cabo en el mismo sitio web a partir del 9 de octubre a las 12:00 horas y hasta el inicio del partido o fin de existencias. Y en esta opción cada comprador podrá adquirir hasta un máximo de 6 entradas por operación.

Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace tickets.rfef.es.

El partido marcará el regreso de la Selección Española de Fútbol a Sevilla, una de sus sedes más emblemáticas, donde se celebrará el último encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, aunque los chicos de Luis de la Fuente esperan sellas su pase a la cita mundialista en los encuentros que se disputarán el sábado 11 de octubre, contra Georgia en el Martínez Valero (Elche) y ante Bulgaria el martes 14 de octubre en el vallisoletano estadio José de Zorrilla en el mismo horario.