Alejandra Flores, orgullo local en la Zurich Maratón de Sevilla / Alejandra Flores

Alejandra Flores Baena ha demostrado que la disciplina y la ilusión son claves para cruzar cualquier meta. Durante meses de entrenamiento, madrugones y kilómetros acumulados, ha preparado a conciencia su maratón, superando retos físicos y mentales. En este camino no ha estado sola: Diario de Sevilla la ha acompañado tanto en su preparación como el día de la carrera, mostrando de cerca su esfuerzo y evolución. Su historia es ejemplo de perseverancia y refleja el espíritu de quienes convierten cada zancada en un paso más hacia sus sueños.

