José Antonio Rueda afronta su regreso a la competición tras una recuperación positiva del accidente que cerró su temporada. El piloto del Pont Grup se muestra confiado para llegar en buenas condiciones a los test y asume el reto de adaptarse a Moto2, una categoría más exigente. Tras un título histórico, su objetivo es aprender, disfrutar y luchar por buenos resultados en 2026.