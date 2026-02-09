La entrevista con José Antonio Rueda
El piloto palaciego se recupera de la lesión que sufriera al final de la temporada para confirmar en Moto2 el éxito de su título mundial de Moto3 en la pasada temporada
Perfil: José Antonio Rueda, el nuevo campeón de Los Palacios
José Antonio Rueda afronta su regreso a la competición tras una recuperación positiva del accidente que cerró su temporada. El piloto del Pont Grup se muestra confiado para llegar en buenas condiciones a los test y asume el reto de adaptarse a Moto2, una categoría más exigente. Tras un título histórico, su objetivo es aprender, disfrutar y luchar por buenos resultados en 2026.