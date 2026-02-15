Zurich Maratón de Sevilla: Una fiesta con nuevo recorrido, ¿y con baches?

Sevilla vuelve a colocarse en el epicentro del atletismo internacional. El Zurich Maratón de Sevilla 2026 celebra hoy su 41ª edición con salida a las 8:30 horas y una cifra récord de 17.000 inscritos, de los que casi 200 pertenecen a la élite mundial. La ciudad presume del recorrido más plano de Europa, apenas 10 metros de desnivel acumulado y sólo 38 curvas, un trazado diseñado para volar. Sin embargo, este año hay un elemento que preocupa a muchos participantes: la presencia de baches y zonas deterioradas del asfalto en distintos puntos del circuito.

En lo estrictamente deportivo, el foco está puesto en el etíope Asrar Abderehman, ganador en 2022 con 2:04.43 (entonces récord de la prueba) y uno de los grandes favoritos para volver a marcar el ritmo. Junto a él figuran nombres de enorme peso como Tsedat Ayana (campeón en 2019) o Shura Kitata, vencedor en Londres y con triunfos en Roma y Frankfurt. El marroquí Aziz Ait Ourkia y el sueco Tulu Chala figuran entre los mejor posicionados.

Entre los españoles destaca Illias Fifa, que regresa con el objetivo de mejorar su 2:10.10 del pasado año y buscar mínima internacional. También habrá atención especial a varios debutantes africanos que llegan con marcas prometedoras en media maratón y aspiran a confirmar en Sevilla su salto definitivo a la distancia reina.

El objetivo de Chelal

En categoría femenina, la keniana Jackline Chelal, vencedora en 2023 con 2:20.29, parte como referencia en la lucha por el triunfo. El récord del circuito (2:18.52), en poder de Alemu Megertu desde 2022, podría verse amenazado si las condiciones acompañan. La finlandesa Alisa Vainio, la etíope Mulat Tekle Godu —con un brillante 1:06.53 en medio maratón— o la keniana Rebecca Chepkwemoi elevan el nivel competitivo. La gran baza española es Fátima Azzahraa Ouhaddou, campeona de Europa y con 2:24.05 como mejor marca acreditada entre las inscritas nacionales. La atleta, formada en Andalucía, llega decidida a pelear por los puestos de honor en una carrera que tradicionalmente favorece grandes registros.

El atractivo internacional del Maratón de Sevilla es indiscutible. Más del 53% de los inscritos son extranjeros (8.954 corredores de más de 100 países) y la prueba será retransmitida en más de 330 canales de televisión, alcanzando potencialmente a 880 millones de hogares. En España podrá seguirse en directo por Canal Sur, Teledeporte, Eurosport, DAZN y ETB, además del streaming oficial.

Recorrido de la Maratón de Sevilla 2026. / Dpto. Infografía

El nuevo recorrido introduce mejoras técnicas relevantes: separación de salida y meta para facilitar las oleadas iniciales, eliminación de los pasos subterráneos de Arjona, que eran las únicas cuestas del trazado anterior, y mayor protagonismo de la Ronda Histórica con nuevos puntos de animación. Sobre el papel, el circuito es todavía más rápido. En la práctica, algunos corredores han expresado inquietud por el estado irregular del firme en determinadas calles, con desniveles, grietas y baches visibles que obligarán a extremar la atención, especialmente en zonas amplias donde el grupo rueda compacto a ritmos inferiores a tres minutos por kilómetro.

La organización mantiene un gran dispositivo: 2.750 voluntarios, más de 900 efectivos de seguridad, 130 profesionales sanitarios, 23 ambulancias y 16 puntos de avituallamiento con más de 112.000 litros de agua y 65.000 de bebidas isotónicas. El presupuesto total asciende a 2,3 millones de euros, con 200.000 destinados a premios. Sevilla reúne clima suave (entre 7 y 18 grados en febrero), densidad de atletas de alto nivel y un trazado casi perfecto para grandes marcas. Esa combinación explica que en los últimos años se hayan batido decenas de récords nacionales y que la prueba figure entre las más rápidas del planeta.

La pregunta ahora es doble: ¿caerán los récords este domingo? Y, sobre todo, ¿responderá el asfalto al ritmo que impondrá la élite internacional? Porque si algo está claro es que en el Zúrich Maratón de Sevilla 2026 se corre muy rápido… pero cada detalle cuenta cuando el cronómetro no perdona.